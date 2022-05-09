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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Знаходимося в надлюдських умовах": український командир записав поводження з "Азовсталі"

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Фото: Скриншот | Начальник прикордонного загону записав звернення з "Азовсталі"

Під час звернення Валерій Падитель запевнив, що бійці продовжуватимуть виконувати свій військовий обов'язок. І додав, що відомство щодня виходить на зв'язок із воїнами.

Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, який перебуває на території заводу "Азовсталь", повідомив, що українські прикордонники, бійці Збройних Сил України та інші військовослужбовці продовжують обороняти Маріуполь і перебувають на зв'язку зі своїм керівництвом. Відповідне звернення в понеділок, 9 травня, опублікував пресцентр Державної прикордонної служби України у своєму Facebook.

За словами прикордонника, українські сили у Маріуполі перебувають "у дуже важких умовах, надлюдських", проте продовжують оборонятися.

"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими зі Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії продовжують виконувати свій обов'язок", — запевнив Падитель.

Також начальник загону прикордонників запевнив, що бійці знають, що керівництво країни про них не забуло, а керівництво Держприкордонслужби з ними на зв'язку щодня.

"І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять в обороні міста в майбутньому пишалися. Хочу запевнити — правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці. Перемога буде за нами. Слава Україні", — додав Падитель.

Раніше Фокус зібрав усе, що відомо про плани влади щодо евакуації українських захисників із території заблокованого військами РФ заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Тим часом окупанти під час недавньої евакуації мирних жителів із території заводу розлучили жінку з її 4-річною дочкою Алісою. Мати дитини — військового медика з Маріуполя — залишили у фільтраційному таборі в ОРДЛО.