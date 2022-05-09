"Знаходимося в надлюдських умовах": український командир записав поводження з "Азовсталі"

Під час звернення Валерій Падитель запевнив, що бійці продовжуватимуть виконувати свій військовий обов'язок. І додав, що відомство щодня виходить на зв'язок із воїнами.

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Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель, який перебуває на території заводу "Азовсталь", повідомив, що українські прикордонники, бійці Збройних Сил України та інші військовослужбовці продовжують обороняти Маріуполь і перебувають на зв'язку зі своїм керівництвом. Відповідне звернення в понеділок, 9 травня, опублікував пресцентр Державної прикордонної служби України у своєму Facebook.

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За словами прикордонника, українські сили у Маріуполі перебувають "у дуже важких умовах, надлюдських", проте продовжують оборонятися.

"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими зі Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії продовжують виконувати свій обов'язок", — запевнив Падитель.

Також начальник загону прикордонників запевнив, що бійці знають, що керівництво країни про них не забуло, а керівництво Держприкордонслужби з ними на зв'язку щодня.

"І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять в обороні міста в майбутньому пишалися. Хочу запевнити — правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці. Перемога буде за нами. Слава Україні", — додав Падитель.

Раніше Фокус зібрав усе, що відомо про плани влади щодо евакуації українських захисників із території заблокованого військами РФ заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Тим часом окупанти під час недавньої евакуації мирних жителів із території заводу розлучили жінку з її 4-річною дочкою Алісою. Мати дитини — військового медика з Маріуполя — залишили у фільтраційному таборі в ОРДЛО.