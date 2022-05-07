"Нам потрібні живі герої": що відомо про евакуацію "Азовсталі" у Маріуполі

Влада України та громадські діячі просять ООН та лідерів країн Заходу про допомогу, щоб якнайшвидше врятувати бійців ЗСУ та мирних жителів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська влада намагається евакуювати захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі за допомогою іноземних посередників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, яке опублікували у ніч проти 7 травня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як стверджує глава держави, 6 травня за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста українському уряду вдалося організувати евакуацію з Маріуполя понад 40 цивільних жінок та дітей. Наразі вони шукають дипломатичні способи порятунку військовослужбовців, які залишаються на "Азовсталі".

"Залучені впливові посередники. Впливові держави", — наголосив Володимир Зеленський.

7 травня Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні написав, що російські війська продовжують блокувати українських військовослужбовців у районі маріупольського заводу "Азовсталь", а також намагався штурмом взяти територію підприємства під свій контроль.

Підняли білий прапор

Ексглава "міністерства державної безпеки ДНР" та командир батальйону "Схід" Олександр Ходаковський на Telegram-каналі повідомив:

"Група супротивника з білим прапором вийшла на дорогу, що веде з мосту, де приймали евакуйованих цивільних, углиб Азовсталі — назустріч їм висунулися російські військові як парламентарі. Перший особистий контакт за весь час блокади Маріуполя".

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, хоча її опублікували багато російських ЗМІ. Полк "Азов" у Телеграм-каналі спростував слова Олександра Ходаковського і заявив, що білі прапори використовуються обома сторонами для евакуації цивільних із території заводу "Азовсталь", і така процедура проводиться вже вчетверте.

Звернення групи "Першого грудня" до лідерів Європи

7 травня ініціативна група "Першого грудня" звернулася до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еманюеля Макрона та Федеральної Ради Швейцарії з проханням врятувати українських військовослужбовців у Маріуполі, у яких закінчуються боєприпаси, їжа. За словами авторів, Україні не вистачає дипломатичних ресурсів, тому вони запропонували лідерам впливових країн стати посередниками у процедурі extraction, яка передбачає евакуацію всіх людей із міста як військових, так і мирних жителів.

"Ми, українські вчені, правозахисники, колишні дисиденти, які пережили каток тоталітарної системи, звертаємось до вас, політиків, у чиїх силах допомогти Україні та її героям", — йдеться у зверненні. — "Битва за Маріуполь – це українські Фермопіли. Але ми живемо у гуманістичному ХХІ столітті, і наш обов'язок, обов'язок усього цивілізованого світу врятувати 300 спартанців України".

Готові здатися третій стороні

Українські військовослужбовці із полку "Азов", заблоковані на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, готові здатися третій країні. Про це заявив президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт у Facebook.

Українські військовослужбовці із полку "Азов", заблоковані на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, готові здатися третій країні. Про це заявив президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт у Facebook, звернувши увагу, що серед захисників міста є випускники цього ЗВО.

"Допомога потрібна і цивільним і військовим! Просимо міжнародні організації, світових політиків і дипломатів натиснути на Путіна, зробити свій внесок в організацію зеленого коридору для всіх в "Азовсталі": мирних жителів, військових, поранених та вбитих. Щоб зупинити кровопролиття та смерть, українські військові готові здатися третій стороні та залишатися в цій країні до закінчення війни", — написав він. — "Нам потрібні живі герої".

Сергій Квіт нагадав, що "Азовсталь" щодня зазнає обстрілів артилерії та танків, а також бомбардувань з російських літаків. На території підприємства знаходяться сотні мирних жителів, включаючи дітей, та тисячі військових, зокрема 700 поранених військовослужбовців, які потребують медичної допомоги.

Петиція про евакуацію Маріуполя

Російські війська прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі. Про це 7 травня повідомила пресслужба Патрульної поліції України у Facebook.

За даними відомства, супротивник у результаті штурму зайшов на територію заводу, який обороняють бійці українського полку "Азов". Російські війська постійно обстрілюють позиції ЗСУ та укриття, де перебувають люди.

"Кожна хвилина зволікання може коштувати величезних втрат з боку всіх, хто знайшов укриття на території заводу. Ми закликаємо Організацію Об'єднаних Націй, Генерального секретаря ООН, а також регіональних лідерів з усього світу розпочати негайну процедуру "extraction". Це означає евакуацію всіх цивільних, усіх поранених, тіл загиблих та всіх військовослужбовців із заблокованого Маріуполя", — пише Патрульна поліція.

Пресслужба розмістила у пості посилання на петицію під назвою "Врятувати Маріуполь", 6 травня розміщену на сайті Change.org з аналогічним закликом евакуювати людей з міста на підконтрольну Україні територію чи інші безпечні країни. Для цього автори вимагають відновити засідання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН та ухвалити резолюцію, яка зобов'язує Росію забезпечити виведення всіх людей з "Азовсталі" у безпечне місце на території України або третіх країн. Петиція набрала 245 541 підписів і незабаром може стати однією із найрезонансніших за всю історію сервісу.

"Зараз час йде на лічені години, окупанти частково прорвалися на територію заводу "Азовсталь". Кожна хвилина зволікання може означати величезні втрати з боку всіх, хто знайде укриття на території заводу", — наголошується в петиції.

Військові зі США, Франції та Великобританії на "Азовсталі"

У "ДНР" заявляють, що на заблокованому ЗС РФ заводі в Маріуполі можуть бути старші офіцери з країн НАТО, насамперед — європейських. Радник голови "уряду" Ян Гагін стверджує, що окупанти отримали таку інформацію від полонених бійців "Азова" та цивільних осіб, але офіційного підтвердження немає.

Раніше Фокус писав, як проходять бої за Маріуполь між ЗСУ та ЗС РФ. З 1 березня українські військові перебувають в оточенні російських військ, незважаючи на це їм вдавалося знищувати ворожу техніку та генералів.

28 березня з'явилася інформація про прибуття до Маріуполя голови Чечні Рамзана Кадирова. В уряді республіки заявили, що війська РФ мали взяти місто "найближчими днями".