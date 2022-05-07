На "Азовсталі" можуть бути офіцери зі США, Франції та Британії, — "ДНР"

Часті дзвінки Макрона Путіну та спроби інших лідерів посприяти евакуації із заводу підтверджують, що там заблоковані іноземні військові, стверджують у "республіці".

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У "ДНР" стверджують, що на заблокованому російськими військовими заводі "Азовсталь" у Маріуполі можуть перебувати старші офіцери зі США, Франції та Великої Британії. Про це повідомляє агентство "РІА Новини" з посиланням на радника голови так званого уряду "республіки" Яна Гагіна.

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Представник окупаційної влади зазначив, що він "у будь-якому разі може підтвердити" наявність на заводі старших офіцерів іноземних держав, насамперед європейських.

"Про це заявляють і самі "азовці" (бійці окремого загону спеціального призначення "Азов"), і ті, хто потрапив у полон, ті, хто здався в полон, склав зброю, і цивільні особи, які звідти вийшли. Тобто ми про це можемо судити зі слів", — сказав співрозмовник агентства.

Зазначимо, що знайти підтвердження інформації про те, що "Азов" заявляв про присутність іноземних старших офіцерів на "Азовсталі", не вдалося.

На думку Гагіна, його слова побічно підтверджує той факт, що іноземні лідери роблять спроби ініціювати евакуацію заблокованих на заводі людей. Зокрема, представник "ДНР" згадав "часті дзвінки" президента Франції Емманюеля Макрона російському лідеру Володимиру Путіну.

Відповідаючи на запитання про те, військові з яких країн можуть перебувати на заводі, Гагін також уточнив, "імовірно, це Сполучені Штати, Великобританія, Франція — як мінімум".

Про присутність іноземних військових на "Азовсталі" 18 квітня також заявляв так званий голова ДНР Денис Пушилін. За його словами, йдеться про солдатів із США, Британії, Румунії та Канади. Свої слова керівник окупаційної адміністрації доказами не підкріпив, зазначивши, що його інформація потребує "додаткового підтвердження".

Нагадаємо, раніше офіційний представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що разом із бійцями окремого загону спецназу "Азов" воюють ізраїльські найманці.

У свою чергу у квітні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов стверджував, що на боці РФ проти України воюють найманці із Сирії та Лівії — їхню кількість чиновник тоді оцінив близько 500.