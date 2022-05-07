На "Азовстали" могут находиться офицеры из США, Франции и Британии, — "ДНР"

Частые звонки Макрона Путину и попытки других лидеров посодействовать эвакуации с завода подтверждают, что там заблокированы иностранные военные, утверждают в "республике".

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В "ДНР" утверждают, что на заблокированном российскими военными заводе "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на советника главы так называемого правительства "республики" Яна Гагина.

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Представитель оккупационных властей указал, что он "в любом случае может подтвердить" наличие на заводе старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских.

"Об этом заявляют и сами "азовцы" (бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов"), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов", — сказал собеседник агентства.

Отметим, что найти подтверждение информации о том, что "Азов" заявлял о присутствии иностранных старших офицеров на "Азовстали", не удалось.

По мнению Гагина, его слова косвенно подтверждает тот факт, что иностранные лидеры предпринимают попытки инициировать эвакуацию заблокированных на заводе людей. В частности, представитель "ДНР" упомянул "частые звонки" президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос о том, военные из каких стран могут находиться на заводе, Гагин также уточнил, "предположительно, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция — как минимум".

О присутствии иностранных военных на "Азовстали" 18 апреля также заявлял так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, речь идет о солдатах из США, Британии, Румынии и Канады. Свои слова руководитель оккупационной администрации доказательствами не подкрепил, отметив, что его информация нуждается в "дополнительном подтверждении".

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вместе с бойцами отдельного отряда спецназа "Азов" воюют израильские наемники.

В свою очередь в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что на стороне РФ против Украины воюют наемники из Сирии и Ливии — их количество чиновник тогда оценил в около 500.