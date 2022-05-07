На "Азовстали" могут находиться офицеры из США, Франции и Британии, — "ДНР"
Частые звонки Макрона Путину и попытки других лидеров посодействовать эвакуации с завода подтверждают, что там заблокированы иностранные военные, утверждают в "республике".
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В "ДНР" утверждают, что на заблокированном российскими военными заводе "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из США, Франции и Великобритании. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на советника главы так называемого правительства "республики" Яна Гагина.
Представитель оккупационных властей указал, что он "в любом случае может подтвердить" наличие на заводе старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских.
"Об этом заявляют и сами "азовцы" (бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов"), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов", — сказал собеседник агентства.
Отметим, что найти подтверждение информации о том, что "Азов" заявлял о присутствии иностранных старших офицеров на "Азовстали", не удалось.
По мнению Гагина, его слова косвенно подтверждает тот факт, что иностранные лидеры предпринимают попытки инициировать эвакуацию заблокированных на заводе людей. В частности, представитель "ДНР" упомянул "частые звонки" президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину.
Отвечая на вопрос о том, военные из каких стран могут находиться на заводе, Гагин также уточнил, "предположительно, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция — как минимум".
О присутствии иностранных военных на "Азовстали" 18 апреля также заявлял так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, речь идет о солдатах из США, Британии, Румынии и Канады. Свои слова руководитель оккупационной администрации доказательствами не подкрепил, отметив, что его информация нуждается в "дополнительном подтверждении".
Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вместе с бойцами отдельного отряда спецназа "Азов" воюют израильские наемники.
В свою очередь в апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что на стороне РФ против Украины воюют наемники из Сирии и Ливии — их количество чиновник тогда оценил в около 500.