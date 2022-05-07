"Нам нужны живые герои": что известно об эвакуации "Азовстали" в Мариуполе

Власти Украины и общественные деятели просят ООН и лидеров стран Запада о помощи, чтобы как можно быстрее спасти бойцов ВСУ и мирных жителей.

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Украинские власти пытаются эвакуировать защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе при помощи иностранных посредников. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, которое опубликовали в ночь на 7 мая.

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Как утверждает глава государства, 6 мая при поддержке ООН и Международного комитета Красного креста украинскому правительству удалось организовать эвакуацию из Мариуполя более 40 гражданских женщин и детей. Сейчас они ищут дипломатические способы спасения военнослужащих, которые остаются на "Азовстали".

"Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", — подчеркнул Владимир Зеленский.

7 мая Генштаб ВСУ в утренней сводке написал, что российские войска продолжают блокировать украинских военнослужащих в районе мариупольского завода "Азовсталь", а также пытался штурмом взять территорию предприятия под свой контроль.

Подняли белый флаг

Экс-глава "министерства государственной безопасности ДНР" и командир батальона "Восток" Александр Ходаковский на Telegram-канале сообщил:

"Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь Азовстали — навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Первый личный контакт за все время блокады Мариуполя".

Официального подтверждения этой информации нет, хотя ее опубликовали многие российские СМИ. Полк "Азов" в Телеграм-канале опроверг слова Александра Ходаковского и заявил, что белые флаги используются обеими сторонами для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь", и такая процедура проводится уже в четвертый раз.

Обращение группы "Первого декабря" к лидерам Европы

7 мая инициативная группа "Первого декабря" обратилась к президенту Турции Реджепу Теипу Эрдогану, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эмануэлю Макрону и Федеральному Совету Швейцарии с просьбой спасти украинских военнослужащих в Мариуполе, у которых заканчиваются боеприпасы, еда и вода. По словам авторов, Украине не хватает дипломатических ресурсов, поэтому они предложили лидерам влиятельных стран стать посредниками в процедуре extraction, которая предусматривает эвакуацию всех людей из города, как военных, так и мирных жителей.

"Мы, украинские ученые, правозащитники, бывшие диссиденты, пережившие каток тоталитарной системы, обращаемся к вам, политикам, в чьих силах помочь Украине и ее героям", — идет речь в обращении. — "Битва за Мариуполь – это украинские Фермопилы. Но мы живем в гуманистическом ХХІ веке, и наша обязанность, долг всего цивилизованного мира спасти 300 спартанцев Украины".

Готовы сдаться третьей стороне

Украинские военнослужащие из полка "Азов", заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, готовы сдаться третьей стране. Об этом заявил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит в Facebook.

Украинские военнослужащие из полка "Азов", заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, готовы сдаться третьей стране. Об этом заявил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит в Facebook, обратив внимание, что среди защитников города есть выпускники этого ВУЗа.

"Помощь нужна и гражданским и военным! Просим международные организации, мировых политиков и дипломатов надавить на Путина, внести свой вклад в организацию зеленого коридора для всех в "Азовстали": мирных жителей, военных, раненых и убитых. Чтобы остановить кровопролитие и смерть, украинские военные готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до окончания войны", — написал он. — "Нам нужны живые герои".

Сергей Квит напомнил, что "Азовсталь" ежедневно подвергается обстрелам артиллерии и танков, а также бомбардировкам с российских самолетов. На территории предприятия находятся сотни мирных жителей, включая детей, и тысячи военных, в том числе 700 раненых военнослужащих, требующих медицинской помощи.

Петиция об эвакуации Мариуполя

Российские войска прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

По данным ведомства, противник в результате штурма зашел на территорию завода, который обороняют бойцы украинского полка "Азов". Российские войска постоянно обстреливают позиции ВСУ и укрытия, где находятся люди.

"Каждая минута промедления может стоить огромных потерь со стороны всех, кто нашел укрытие на территории завода. Мы призываем Организацию Объединенных Наций, Генерального секретаря ООН, а также региональных лидеров со всего мира начать немедленную процедуру "extraction". Это означает эвакуацию всех гражданских, всех раненых, тел погибших и всех военнослужащих из заблокированного Мариуполя", — пишет Патрульная полиция.

Пресс-служба разместила в посте ссылку на петицию под названием "Спасти Мариуполь", 6 мая размещенную на сайте Change.org с аналогичным призывом эвакуировать людей из города на подконтрольную Украине территорию или в другие безопасные страны. Для этого авторы требуют возобновить заседание чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН и принять резолюцию, обязывающую Россию обеспечить вывод всех людей из "Азовстали" в безопасное место на территории Украины или третьих стран. Петиция набрала 245 541 подписей и вскоре может стать одной из самых резонансных за всю историю сервиса.

"Сейчас время идет на считанные часы, оккупанты частично прорвались на территорию завода "Азовсталь". Каждая минута промедления может охранять огромные потери со стороны всех нашедших укрытие на территории завода", — отмечается в петиции.

Военные из США, Франции и Великобритании на "Азовстали"

В "ДНР" заявляют, что на заблокированном ВС РФ заводе в Мариуполе могут находиться старшие офицеры из стран НАТО, в первую очередь — европейских. Советник главы "правительства" Ян Гагин утверждает, что оккупанты получили такую информацию от пленных бойцов "Азова" и гражданских лиц, но официального подтверждения нет.

Ранее Фокус писал, как проходят бои за Мариуполь между ВСУ и ВС РФ. С 1 марта украинские военные находятся в окружении российских войск, несмотря на это им удавалось уничтожать вражескую технику и генералов.

28 марта появилась информация о прибытии в Мариуполь главы Чечни Рамзана Кадырова. В правительстве республики заявили, что войска РФ должны были взять город "в ближайшие дни".