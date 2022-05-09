"Находимся в сверхчеловеческих условиях": украинский командир записал обращение с "Азовстали"

В ходе обращения Валерий Падитель заверил, что бойцы продолжат выполнять свой воинский долг. И добавил, что ведомство ежедневно выходит на связь с воинами.

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Начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель, находящихся на территории завода "Азовсталь", сообщил, что украинские пограничники, бойцы Вооруженных сил Украины и другие военнослужащие продолжают оборонять Мариуполь и находятся на связи со своим руководством. Соответствующее обращение в понедельник, 9 мая, опубликовал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в своем Facebook.

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По словам пограничника, украинские силы в Мариуполе находятся "в очень трудных условиях, сверхчеловеческих", однако продолжают обороняться.

"Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город-герой. Пограничники донецкого пограничного отряда, отряда морской охраны, побратимы из Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии продолжают выполнять свой долг", — заверил Падитель.

Также начальник отряда пограничников заверил, что бойцы знают, что руководство страны о них не забыло, а руководство Госпогранслужбы находится с ними на связи каждый день.

"И хочу заверить всех, что наша обязанность это защитить государство, восстановить его целостность, сделать все для того, чтобы людьми, которые стоят в обороне города в будущем гордились. Хочу заверить — правда на нашей стороне, вера на нашей стороне, Бог на нашей стороне. Победа будет за нами. Слава Украине", — добавил Падитель.

Ранее Фокус собрал все, что известно о планах властей по эвакуации украинских защитников с территории заблокированного войсками РФ завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Тем временем оккупанты во время недавней эвакуации мирных жителей с территории завода разлучили женщину с ее 4-летней дочерью Алисой. Мать ребенка — военного медика из Мариуполя — оставили в фильтрационном лагере в ОРДЛО.