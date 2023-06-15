"Живем на улице": мальчик из-под Херсона показал смытый наводнением дом (фото, видео)

Писатель Мирослав Лаюк рассказал о жителе Херсонской области, семья которого осталась без крова после того того, как стихия снесла его дом.

Украинский писатель и преподаватель Мирослав Лаюк рассказал о ребенке из Херсонской области, семье которого приходится жить на улице после того, как его дом смыло во время наводнения. Пост опубликован в Instagram.

"Все, что осталось от дома этого мальчика и его семьи после большой воды", — такую подпись автор оставил к фото и видео.

Последствия наводнения в Херсонской области

Последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области

Ребенок, оставшийся без дома в Херсонской области

Наводнение в Херсонской области

Экологическая катастрофа

Ранее Фокус разбирался в том, как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС. Людей смывало с домами стремительным течением. Жители области рассказали, на затопленных улицах в Алешках плавали десятки тел, однако российские военные забирали их и прятали, чтобы избежать огласки в прессе.

По данным исследования Greenpeace, техногенная катастрофа в Херсонской области может дополниться еще и утечкой химикатов, нефти и бензина, использующихся в жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах.

Авторы проведенного исследования опираются на спутниковые данные, которые указывают на то, что затоплены нефтеперерабатывающие заводы, автозаправочные станции, теплоэлектростанции и склады. В общей сложности, таких объектов насчитали 32.По предварительным данным, в первые дни катастрофы как минимум 150 тонн моторной смазки оказались в воде. Но даже незначительного, на первый взгляд, объема этих химикатов будет достаточно для загрязнения почвы и водоемов. В итоге у местных жителей будут сложности с доступом к питьевой воде.

Представители Greenpeace отмечают, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что химикаты загрязняют русло Днепра, Черное море и прибрежные районы. Большинство живых организмов тоже, вероятно, погибнет. Поэтому сейчас важно провести исследование на предмет загрязнения тяжелыми металлами, пояснил химик Манфред Сантен, из немецкого представительства Greenpeace.

В Минобороны же считают, что характер взрыва на Каховской ГЭС указывает на то, что сработало устройство внутри.

Напомним, что Грета Тунберг поддержала проукраинский митинг и высмеяла деятельность ООН. По словам экоактивистки из Швеции, она "не очень высоко" оценивает действия ООН после подрыва плотины Каховской ГЭС.