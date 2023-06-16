Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в нее вошло

Киев получил от Берлина несколько дополнительных единиц техники, а также сотни тысяч наборов для оказания первой помощи.

Германия предоставила Украине дополнительную партию военной помощи. Об этом стало известно 15 июня из официального сайта немецкого правительства.

В пресс-службе отметили, что ВСУ получили дополнительные единицы техники, а именно:

две бронемашины для разминирования WISENT 1

16 грузовых автомобилей Zetros

2 седельных тягача 8x8 HX81 и 2 полуприцепа

Кроме того, Берлин предоставил Киеву 300 тысяч наборов для оказания первой медицинской помощи.

На правительственном портале говорится, что Германия поддерживает Украину, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают из поставок Федеральных вооруженных сил и из поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.

Напомним, что 13 июня министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставку в Украину более 100 танков Leopard 1 до конца текущего года. По его словам, ФРГ нарастит поставки танков Leopard 1 Украине, поскольку за последние дни стало известно, что в Украине в результате боевых действий часть немецких танков была уничтожена.

Ранее, 7 июня, Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. В его состав входят вездеходы Bandvagn 206, а также 2000 боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.

Мы также писали 2 июня о том, что Германия заключила контракт с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH на закупку 66 колесных БТР для Украины. Представители немецкого правительства также выступили с инициативой по закупке автомобилей у FFG.