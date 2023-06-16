Украина изучает состояние австралийских истребителей F/A-18 Hornet, – посол

Несмотря на то, что украинское правительство еще не подало запрос на поставки, уже сейчас Украина изучает состояние и возможности F/A-18. По сообщению источников журналистов, в США поддерживают идею поставок австралийских самолетов.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко раскрыл детали изучения находящихся на хранении австралийских истребителей F/A-18 Hornet. Об этом сообщает The War Zone.

В комментарии изданию посол заявил, что Украина находится на ранней стадии изучения технических характеристик и эксплуатационных возможностей палубных истребителей F/A-18 Hornet. По словам Мирошниченко, официально Украина еще не отравляла запросов Австралии о возможности поставки самолетов Hornet.

Однако слухи о возможных поставках все больше нарастают вокруг.

Украина начала рассматривать техническое состояние Hornet

"Международные переговоры на высоком уровне между Австралией, Украиной и Соединенными Штатами продолжаются по поводу судьбы списанного истребителя, что может стать крупнейшей в истории передачей военной техники иностранному государству", — написали в австралийской телерадиокомпании.

В другом издании Australian Financial Review пошли дальше и утверждают, что администрация Байдена поддерживают идею поставок австралийских истребителей Украине.

Но американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал The War Zone, что пока нет никаких переговоров между США и Австралией по поставкам самолетов. Действия украинцев он назвал имеющими смысл.

"Администрация Байдена безусловно хочет, чтобы Украина получила самолеты", — сказал чиновник.

Что известно об австралийских F/A-18 Hornet?

В 2021 году Австралия сняла с вооружения самолеты FA/-18A/B. Подрядчик из Техаса RAVN Aerospace заключил соглашение о закупке до 46 истребителей. Отмечается, что RANV якобы готовы перепродать самолеты Украине, если будет одобрение правительства США, обладающих интеллектуальной собственностью.

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В июле австралийское правительство должно объявить новый пакет военной помощи, и СМИ пишут, что в нем могут находиться и самолеты F/A-18.

Напомним, 13 июня СМИ писали, что Украина якобы отправила запрос в Австралию по поводу истребителей F/A-18 Hornet.

6 июня австралийские издания писали, что Австралия может передать 41 самолет F/A-18 Hornet Украине.