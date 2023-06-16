Авиационная коалиция: Дания и Нидерланды будут обучать летчиков ВСУ на F-16, — Резников

В будущем к коалиции присоединятся и другие страны, отметил глава Минобороны. Программа подготовки украинских летчиков будет готова к июлю 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Самолетная коалиция" сформирована и теперь Дания и Нидерланды обеспечат подготовку украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Это только первый шаг. Совсем скоро мы увидим и другие страны, которые присоединятся к коалиции. К июлю будет готова программа, которая будет предусматривать последовательный план подготовки наших военных", — рассказал Резников во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Глава оборонного ведомства добавил, что помимо предоставления боевой авиации Украине на заседании в формате "Рамштайн" обсуждались вопросы артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Кроме того Резкников сообщил о создании коалиции в области информационных технологий. По его словам, в ней примут участие Эстония и Люксембург, которые будут предоставлять свою поддержку в сфере ИТ и киберзащиты.

"Сегодня более 50 стран стоят бок о бок с Украиной в этой неспровоцированной войне, начатой Россией. Я благодарю Ллойда Остина за его лидерство, а также благодарю всех наших друзей и партнеров за непоколебимую поддержку", — подчеркнул Резников.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес 15 июня заявила, что на днях Мадрид планирует направить в Украину 20 гусеничных бронированных машин, а также 4 танков Leopard 2А4, которые ранее находились на ремонте. Кроме того для нужд ВСУ будет предоставлен военный госпиталь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 июня заявил, что в странах НАТО украинские летчики начали обучение на истребителях F-16. Однако спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат опроверг слова Столтенберга. Офицер заявил, что процесс обучения летчиков ВСУ — непростой и растянут по времени, и над этим вопросом еще работают украинские военные специалисты в Европе.