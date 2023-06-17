Россияне обстреляли Константиновку: есть пострадавшие, в том числе ребенок (фото)

В результате вражеской атаки повреждены 11 жилых домов, гараж, автомобиль, газопровод и электросети.

В субботу, 17 июня, российские военнослужащие обстреляли Константиновку Донецкой области из ствольной артиллерии. Есть пострадавшие, среди которых 9-летний ребенок. Об этом Офис генерального прокурора сообщил в Telegram.

По данным следствия, атака оккупантов на Константиновку произошла около 10:20.

"В результате попадания снарядов по частному сектору получила ранения 9-летняя девочка. У нее диагностированы закрытые травмы грудной клетки и живота, открытый перелом плеча, рваные раны ног и множественные ссадины тела", – говорится в публикации.

Также сообщается, что в больницу с осколочным ранением ноги попала женщина в возрасте 57 лет. Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В пресс-службе отмечают, что в результате вражеского обстрела получили повреждения 11 жилых домов, гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

"По предварительным данным, населенный пункт обстреляли из ствольной артиллерии", – информируют в ОГП.

В этот же день российские захватчики выстрелили из противотанковой установки по гражданскому автомобилю в Харьковской области. По уточненным данным ОВА, погибли 2 человека, которые были волонтерами.

16 июня российские оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. В результате атаки 23 человека получили ранения, среди них трое детей. Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.