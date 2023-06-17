Дания готова передать Украине истребители F-16, но при одном условии, – глава Минобороны

По словам главы оборонного ведомства Дании Троелса Лунда Поулсена, Украине нужны самолеты, чтобы выиграть свою битву.

В субботу, 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поулсен сказал, что Дания готова передать F-16 Украине, но при одном условии. Такое заявление он сделал на фестивале "Фолькемедет" на острове Борнхольм, сообщает Radio 4.

По словам, главы Минобороны, Дания передаст истребители Киеву только при поддержке США, которые их производят.

"Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою битву. Это касается и датских боевых самолетов F-16, — сказал Поульсен.

Медиа отмечает, что 15 июня чиновник заявлял, что Копенгаген еще не принял никакого решения относительно передачи датских самолетов.

В тот же день Поульсен рассказал, что украинские летчики вскоре прибудут в Данию, где их будут обучать пилотированию и обслуживанию самолетов F-16.

По словам главы Минобороны, тренировки будут проходить на базе Скридструп в Ютландии.

Дания имеет в общей сложности 43 боевых самолета F-16, из которых 30 являются активной частью флота. Однако датские самолеты F-16 заменяются более современными боевыми самолетами F-35.

Напомним, 15 июня СМИ писали, что после потери Вооруженными силами Украины основных боевых танков Leopard 2 Дания и Нидерланды стремятся профинансировать поставки новых таких единиц.

5 июня сообщалось, что премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Дании Метте Фредериксен встретятся с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по предоставлению Украине истребителей F-16.