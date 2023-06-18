Линия обороны может разрушиться: войска РФ ждут сюрпризы, — командир батальона 3 ОШБр

Офицер Дмитрий Кухарчук говорит, что на фронте в ходе наступления Сил обороны Украины может произойти что-то неожиданное и оборона ВС РФ будет прорвана.

По словам командира второго штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Дмитрия Кухарчука, российские войска во время контрнаступления украинской армии ждут сюрпризы. Впрочем, офицер не стал уточнять о чем речь. С таким заявлением Кухарчук выступил в эфире Радио NV.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ сейчас ведет наступление в районе Бахмута. Дмитрий Кухарчук, командир второго штурмового батальона этой бригады, пообщался с журналистами и ответил на их вопросы.

В частности, Кухарчуку был задан вопрос о том, должно ли произойти на фронте что-то неожиданное, чтобы разрушилась линия обороны ВС РФ. Командир батальона ответил, что это действительно так, но он не может рассказать подробности.

Также Кухарчуку был задан вопрос о том, есть ли какие-нибудь сюрпризы для ВС РФ, о которых пока нельзя сообщать. Украинский военный ответил, что такие сюрпризы несомненно есть.

Напоминаем, что 18 июня в социальных сетях появилось видео, на котором показано перемещение британского танка Challenger 2. Утверждается, что это первое появление данной военной техники где-то на линии фронта.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ВСУ в ночь на 18 июня уничтожили два ударных вертолета К-52 ВС РФ на Донецком направлении. Также украинские военные за сутки уничтожили 12 российских БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин начал заикаться когда услышал фамилию главкома ВСУ Валерия Залужного и заявил о том, что тот якобы уехал из Украины.