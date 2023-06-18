"Исправились": после войны в Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших зеков, — Пригожин

По словам главы ЧВК "Вагнер", большинство наемников, которые раньше отбывали наказания в колониях, якобы изменились на фронте и больше не совершают преступлений.

32 тысячи российских бывших заключенных, принимавших участие в войне в Украине, якобы вернулись в Россию по истечении контракта с ЧВК "Вагнер". Об этом 18 июня сообщил владелец частной военной компании Евгений Пригожин, передает его пресс-служба.

Пригожин утверждает, что на "службе" в ЧВК наемники-уголовники якобы исправились и стали совершать меньше преступлений, чем те, кто вышел на свободу и не воевал в Украине.

"Совершено теми, кто вышел на свободу и закончил контакт, 83 преступления, это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер", — заявил Пригожин.

Преступления наемников ЧВК "Вагнер"

Отметим, что СМИ неоднократно освещали преступления, связанные с подозреваемыми бойцами из этой группировки. Одной из таких историй было изнасилование двух девочек в возрасте 10 и 12 лет, предположительно совершенное бойцом ЧВК "Вагнер" — эту информацию впоследствии подтвердил сам Пригожин.

Кроме того, в конце марта бывший боец ЧВК "Вагнер" был арестован по обвинению в убийстве 85-летней пенсионерки по решению суда Кировской области.

17 апреля правозащитники опубликовали видео, на котором бывший наемник российской ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров рассказал, как расстреливал гражданское население на территории Украины. Боевик признался, что стрелял в ребенка 5-6 лет.

Также 18 апреля стало известно, что в непризнанной Южной Осетии бывший наемник из российской ЧВК "Вагнер" Георгий Сиукаев убил ножом местного жителя.

Напомним, 7 июня сообщалось, что бывший депутат из Красноярского края Александр Хаконов, который был осужден за убийство бывшей жены, смог избежать колонии вступив в ЧВК "Вагнер".