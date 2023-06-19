В гонке вооружить Украину Запад иногда передает ВСУ бракованное оружие, – NYT

Украина закупает оружие в больших масштабах, еще большее Запад передает бесплатно. Однако иногда поставщики могут передавать ВСУ либо некачественное оружие, либо вообще ничего не поставлять.

Огромные масштабы войны на территории Украины вынуждают Киев закупать оружие на сотни миллионов долларов. Однако Запад продает или снабжает не всегда качественное оружие. Об этом 19 июня сообщила The New York Times.

Издание получило документы украинского правительства, в котором утверждается, что Украина разместила контрактов более чем на 800 млн долларов с февраля 2022 года, и они остались частично или полностью невыполненными. Два источника сообщили, что иногда поставлялось бракованное оружие, за которое возвращали деньги.

По словам замминистра обороны Владимира Гаврилова, бывали случаи, когда Украина платила деньги, а не получала ничего. В целом, Украине передавали вооружение на десятки миллиардов долларов из стран Запада. Только США выделили около 40 млрд долларов исключительно на оружие. Также и Украина потратила миллиарды собственных средств.

Брокеры иногда берут деньги и ничего не поставляют Фото: The New York Times

На фоне этих цифр иногда партнеры поставляли некачественное вооружение, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте. В любое время на ремонте находится около 30% арсенала ВСУ находится на ремонте. В издании приводят пример, что недавно Италия передала Украине 33 САУ, снятых с вооружения. Киев попросил капитально отремонтировать технику перед отправкой в ВСУ, но оказалось, что 13 машин оказались неготовы к выполнению боевых задач.

Украина официально обвинила американского торговца оружия Ultra Defense Corporation, которое должно было отремонтировать технику, в невыполнении своих обязанностей. Исполнительный директор Мэтью Геринг заявил, что все САУ должны быть исправны. Якобы это украинцы неправильно их обслуживали, поэтому и возникли проблемы. В Пентагоне расследуют ситуацию, утверждают источники.

"Были проблемы с качеством некоторых гаубиц, но мы должны иметь в виду, что это был подарок", — сказал Гаврилов.

Напомним, 19 июня в ВСУ предупредили об усилении атак дронами-камикадзе из-за новой поставки из Ирана.

16 июня Бундесвер анонсировал поставки Украине управляемых ракет для систем Patriot.