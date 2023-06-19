"Непригодно для боя": союзники поставляют Киеву выведенное из эксплуатации оружие, — NYT

По информации источников издания, Украина потратила более $800 млн на сильно изношенное или до сих пор непоставленное оружие от западных стран.

Значительная часть западного оружия, поставляемого Киеву странами-союзниками оказалась непригодной для использования, а многомилионные контракты, оплаченные авансом, до сих пор не выполнены. Об этом в понедельник, 19 июня сообщает издание The New York Times.

По информации источников издания среди высокопоставленных чиновников в правительстве Украины, пожелавших остаться анонимными, Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое либо не было доставлено, либо же часть разрекламированного оружия оказалась настолько ветхой, что ее сочли годной только для того, чтобы разобрать на запчасти.

Поставки оружия в Украину: неизбежные проблемы

Журналисты издания изучили документы, согласно которым, по состоянию на конец 2022 года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. Два человека, участвовавших в закупках подтвердили, что часть оружия все же была доставлена, некоторые из посредников вернули деньги, однако сотни миллионов были потрачены на оружие, которое до сих пор не получено.

По словам заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, Киев начал анализировать прошлый неудачный опыт с поставщиками и исключает проблемных подрядчиков.

Помимо выделенных средств на закупку оружия в борьбе с российскими оккупантами, Украина потратила собственные миллиарды долларов на рынке частного оружия, часть из которого оказалось либо непригодным, либо нуждающимся в капитальном ремонте.

Непригодное оружие: мнение экспертов

По словам опрошенных изданием экспертов в области обороны, около 30% киевского арсенала находится в ремонте в любой момент времени, а это очень высокий показатель для армии, которая нуждается во всех видах оружия для успешного контрнаступления.

"Если бы я был главой армии, которая подарила Украине такое снаряжение, мне было бы очень неловко в профессиональном плане, если бы я отдавал вещи в плохом состоянии", — отметил Бен Барри, эксперт по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

Показательные примеры непригодного оружия

По информации издания, одна из недавних поставок 33 самоходных гаубиц, переданных итальянским правительством, оказалась разочарованием. Сам министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что машины были выведены из эксплуатации несколько лет назад, но Украина все равно запросила их "для капитального ремонта и ввода в эксплуатацию, учитывая острую потребность для противостояния российской агрессии".

Издание указывает, что в документах министерство обороны Украины сообщается о сумме в почти 20 миллионов долларов американской оружейной компании Ultra Defense Corporation за ремонт гаубиц, которые оказались "непригодными для выполнения боевых задач".

Отчет представителей Пентагона

Генеральный инспектор Пентагона расследовал вопрос о поставках непригодного оружия. Детали расследования, где были проиллюстрированы проблемы, он опубликовал в своем отчете от 23 мая.

В нескольких примерах из отчета можно увидеть, что летом прошлого года армия США планировала направить Киеву 29 боевых машин Humvee, из которых 26 были слишком разбитыми для боевых действий, в связи с чем армейские подразделения в Кувейте провела масштабный ремонт. Однако, когда Humvee были доставлены в Польшу, оказалось что шины на них прогнили.

Также в отчете рассказывается о планах США, в начале полномасштабного вторжения РФ, направить Киеву шесть гаубиц M777 как можно скорее, однако оказалось, что оружие требовало обслуживания, поскольку почти полтора года не проходило сервисные проверки.

Спустя три месяца гаубицы направили в Польшу, где также оказалось, что все они имеют недостатки, не дающие им возможность быть использованными для выполнения миссий.

Напомним, на днях Германия решила "немедленно" предоставить Украине еще 64 управляемых ракет для систем Patriot.

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