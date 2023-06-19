"Платили деньги и не получали": СМИ рассказали о проблемах с вооружениями для Украины

Как отмечают журналисты, обретя независимость, Украина активно продавала свое оружие, что привело к его дефициту. В связи с этим, на момент полномасштабного вторжения множество ненадежных поставщиков завалили Киев своими предложениям.

Часть вооружений, заказанных и оплаченных Киевом в прошлом году, до сих пор не поступили в Украину. Об этом пишет издание The New York Times 19 июня.

Как отмечают журналисты, по состоянию на конец прошлого года Украина выплатила более 800 миллионов долларов поставщикам оружия, в том числе и госкомпаниям. При этом некоторых контракты до сих пор не выполнены или выполнены только частично.

"У нас были случаи, когда мы платили деньги и не получали", — цитируют журналисты заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова.

В статье упоминается о том, что после обретения независимости в 1991 году, Киев заработал внушительные суммы, продавая советскую технику. Особенно военный потенциал Украины сократился при президентстве Виктора Януковича.

По словам авторов публикации, развитие украинской военной промышленности в последние годы было слишком медленным, поэтому на момент полномасштабного вторжения ВС РФ ВСУ испытывали дефицит. В связи с этим, много ненадежных поставщиков оружия предлагали Киеву свои услуги.

При этом в источнике подчеркнули, что подобные проблемы неизбежны, учитывая то, в каких масштабах Киев закупает оружие. Так, после начала полномасштабной войны США и ЕС выделили на оборону Украины десятки миллиардов долларов.

Напомним, что по данным издания Handelsblatt от 15 июня, после потери Вооруженными силами Украины основных боевых танков Leopard 2 Дания и Нидерланды стремятся профинансировать поставки новых таких единиц.

Ранее, 14 июня, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, при каком сценарии в Белом Доме разрешат передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS.