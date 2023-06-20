РФ намерена удерживать тактическое ядерное оружие в Беларуси на постоянной основе, — ISW

Аналитики отмечают, что развертывание ЯО в соседнем государстве не окажется влияния на боевые действия в Украине.

Министерство иностранных дел России подтвердило намерение постоянного размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 19 июня.

Так, в российском ведомстве заявили, что соглашение о размещении оружия не имеет конкретных временных рамок и Россия вернет оружие только при выполнении определенных условий со стороны США и НАТО.

Требования включают вывод американского ядерного оружия на территорию США и демонтаж ядерной инфраструктуры в Европе. Это заявление и необоснованные требования указывают на намерение России долгосрочно размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси для укрепления контроля над страной, полагают аналитики ISW.

При этом эксперты полагают, что это развертывание не оказывает значительного воздействия на боевые действия в Украине.

Напомним, 19 июня представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что у Украины нет никаких доказательств того, что Россия уже разместила ядерное оружие на территории Беларуси.

Кроме того, Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило 19 июня, что существует возможность возвращение ядерного оружия из Беларуси в Россию. По их утверждению, такое решение связано с военной поддержкой Украины со стороны Запада.

Также напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко 13 июня заявил, что без колебаний применит ядерное оружие, если возникнет угроза Беларуси.