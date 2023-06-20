"Делают, что хотят": Венгрия отвергает причастность к вывозу украинских военнопленных

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинские воины якобы не захотели связываться с властями, однако никто не мешает им этого сделать.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что его страна якобы не причастна к вывозу 11 украинских военнопленных из России, которые находятся на территории Венгрии. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает венгерское издание Index.

Глава МИД отметил, что передача пленных произошла после дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых государство не принимало участия. Сийярто подчеркнул, что пленные свободны в передвижении по Венгрии и могут связаться с украинскими властями по своему желанию.

"Эти люди были освобождены на основании этого соглашения, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать то, что хотят, если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это сделать, я могу вам это гарантировать", — заявил Петер Сийярто.

Вместе с тем, СМИ сообщали, что Золтан Ковач, государственный секретарь Венгрии по международным коммуникациям, сообщил, что солдаты были "освобождены в России" после сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена и "смогли по собственной воле заявить, что они хотят приехать в Венгрию".

Ковач сказал, что большинство солдат также имеют венгерское гражданство, а остальные "получили статус беженцев в Венгрии".

Теперь они являются "свободными людьми", которые "могут остаться в Венгрии или покинуть ее в любое время по собственной воле", добавил он.

Как украинские военнопленные оказались в Венгрии

Впервые о переводе 11 военнопленных ВСУ в Венгрию стало известно 8 июня, когда канцелярия главы Русской православной церкви патриарха Кирилла объявила, что "группа украинских военнопленных закарпатского происхождения, принимавших участие в боевых действиях [была] переведена в Венгрию" в тот день в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве церкви.

9 июня Олег Николенко, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины, приветствовал освобождение солдат, но заявил, что Киев не был проинформирован о переговорах, которые привели к этому, и потребовал, чтобы его консулу был предоставлен немедленный доступ.

19 июня, Николенко заявил, что украинские военнопленные "содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родственниками происходит в присутствии третьих лиц, [и] им отказано в праве установить контакт с посольством Украины".

Также 19 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что передача пленных осуществлялась в интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.