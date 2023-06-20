"Россияне напуганы": Резников показал кадры переброски САУ Caesar от Дании и Франции (видео)

Замглавы оборонного комитета Рады Мысягин заявил, что французские САУ CAESAR эффективно показали себя на поле боя благодаря повышенной способности перевозки боеприпасов и автоматизированной системе зарядки.

Во вторник, 20 июня, министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Twitter кадры переброски 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR.

"Пока русский оккупант засыпает, он не подозревает, что Цезари отправились на ночную охоту, которая будет славной. Но он в ужасе. А трусы умирают много раз перед своей настоящей смертью. Спасибо, Дания и Франция!", – написал глава оборонного ведомства.

Народный депутат, заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин прокомментировал видео так:

"Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео новейших поставок в зону боевых действий 155-мм французских САУ CAESAR, которые на поле боя показали себя достаточно эффективно, в частности, благодаря увеличенной способности перевозки боеприпасов, а также автоматизированной системе зарядки. Эта модификация идет на шасси Tatra 815-7 8х8".

Напомним, датские САУ отличаются от тех, которые ранее Франция передавала в ВСУ, тем, что изготовлены на базе чешского шасси Tatra 815-7 с колесной формулой 8х8. Кабина грузовика имеет частичное бронирование, а двигатель имеет мощность 410 лошадиных сил. Дизельный двигатель также чешского производства. Количество экипажа уменьшено до 3 бойцов, а боекомплект наоборот увеличился на 12 снарядов — до 30 боеприпасов.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила от Дании артиллерийские установки Caesar, которые уже помогают бороться с российской агрессией на поле боя. По его словам, это был достаточно сложный проект и переговоры о поставках велись с августа прошлого года. Теперь же вооружение встало на боевое дежурство.