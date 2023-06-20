Горит как сухая пакля: 128 ОГШБр применила "Стуну" против вражеского танка (видео)

Танк пытался маневрировать и готовился к обстрелу украинских позиций, но впоследствии получил управляемую ракету в броню.

Российский танк был уничтожен на фронте бойцам роты противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщили в Facebook 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Бойцы отметили, что точный выстрел был произведен из комплекса "Стугна-П" с расстояния нескольких километров, который оказался очень успешным. На видео можно увидеть, как танк пытается маневрировать и готовится к обстрелу украинских позиций, но впоследствии получает управляемую ракету в броню.

По словам защитников, боеприпасы из "Стугны-П" положил конец его усилиям — танк "вспыхнул как сухая пакля". Через несколько секунд в нем сдетонировал боекомплект. Весь экипаж погиб от полученных травм.

"Горит как сухая пакля", – говорится в сообщении.

Уничтожение российской техники из ПТРК "Стугна"

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 16 июня уничтожили две российские боевые машины пехоты. В Генштабе рассказали, что бойцы искусно используют отечественный ПТРК "Стугна-П".

В апреле бойцы ВСУ эффективно ликвидировали российский комплекс "Корнет" из ПТРК "Стугна". Воины 30-й бригады применили против вражеского расчета оккупантов из противотанковой управляемой ракеты.

Также 6 апреля сообщалось, что бойцы 87-го дивизиона 45-й бригады уничтожили российский танк Т-90М. Сначала расчет отработал по трофейному российскому ПТРК "Корнет" обездвижил вражескую машину. Экипаж скрылся с Т-90М "Прорыв", а затем бойцы ВСУ сбросили на него снаряд из беспилотника.

Напомним, в марте бригада рыцарей Зимнего похода рассказали подробности уничтожения техники врага из "Стугны-П". Украинские бойцы показали работу по враждебной артиллерии ВС РФ.