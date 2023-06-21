В Пентагоне заявили, что Украина получит новый пакет военной помощи на $6, 2 млрд (видео)

В Пентагоне заявили, что таты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. Теперь они могут выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму.

Заместитель пресс-секретаря министра обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон пересчитал стоимость военной помощи для Украины. Об этом она сообщила во время брифинга.

Оказалось, что в 2022-м и 2023-м финансовых годах Штаты переоценили стоимость оказанной военной помощи на $6,2 млрд. По ее словам, Пентагон сможет выделить Украине дополнительную военную помощь на эту сумму до конца текущего финансового года.

Кроме того, Сингх заявила, что ВСУ имеют необходимые средства для того, чтобы провести успешное контрнаступление. Правда, в Пентагоне уверены, что украинцев ждут тяжелые бои и потери.

"Мы знаем, что битвы будут тяжелыми. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность достичь успеха в контрнаступательных операциях", – подчеркнула Сингх.

Напомним, что глава Пентагона высказался о войне в Украине. Ллойд Остин подчеркнул, что основные вызовы на военно-политическом поприще у Украины еще впереди. Хотя страна и имеет высокие шансы на их преодоление.

"Война в Украине — это марафон, а не спринт", — сказал глава Пентагона.

Также 14 июня сообщалось, что Пентагон не подтверждает уничтожение 16 единиц иностранной техники Украины. Американские военные учитывают потери Украины в технике при формировании новых пакетов помощи.