ВС РФ выбили из Харьковской области из-за учений, которые устроили для Путина, – росСМИ

В сентябре прошлого года в РФ прошли масштабные военные учения "Восток-2022", на которые стянули 50 000 военных и тысячи единиц военной техники.

Быстрое освобождение Вооруженными силами Украины почти всей Харьковской области в сентябре 2022 года может быть связанно с проведением в это время военных учений "Восток-2022". Об этом пишет The Moscow Times 21 июня со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

По данным издания, бегство российских военных из Купянска, Изюма, Лимана и прочих населенных пунктов отчасти произошло из-за переброски боеспособных частей армии оккупантов в Дальневосточный военный округ ради учений "Восток-2022", что ослабило российский фронт.

Учения проходили с 1 по 7 сентября в тысячах километрах от линии боевого соприкосновения. На них присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, а также российский президент Владимир Путин.

К учениям привлекли 50 000 российских военнослужащих, сотни единиц авиации, около 5000 БМП, танков и прочей военной техники.

Как отмечают авторы публикации именно в последний день учений стартовало контрнаступление ВСУ, в результате которого было освобождено 400 квадратных метров украинской земли.

Напомним, что 21 июня военный обозреватель BILD Юлиан Рипке предположил, что украинские войска могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище. При этом немецкий эксперт сомневается, сможет ли там сейчас проехать техника.

Мы также писали о том, 21 июня бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский назвал количество уничтоженной техники РФ. По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач.