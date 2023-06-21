Контрразведчики СБУ во время наступления уничтожили более 20 единиц техники РФ (видео)

Бойцы СБУ только через семь дней ликвидировали один танк, две БМП, две МТЛБ и один броневик, а также две САУ и три единицы автомобильной техники.

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники российских войск. На YouTube 21 июня опубликованы видео работы бойцов.

Представителям ведомства, участвующим в наступлении вместе с бойцами Вооруженных сил Украины, удалось ликвидировать значительное количество личного состава врага и боевых машин. Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:

11 танков

2 БМП, 2 МТЛБ и один броневик

2 САУ

3 единицы автомобильной техники

Бойцы Службы безопасности Украины пообещали и дальше уничтожать российских захватчиков, решивших оккупировать украинскую землю. По их словам, это будет происходить до полной победы.

Бойцы СБУ в боях с россиянами

Военные контрразведчики СБУ активно участвуют в борьбе с оккупантами. Вместе с ВСУ уничтожили более 90 единиц техники РФ. Комплекс "Тор-2М" хотел сбить украинский дрон-камикадзе, но благодаря мастерству оператора вышло наоборот. Контрразведчики уничтожили несколько вражеских танков и БМП, а также станцию РЭБ.

Также спецназовцы СБУ уничтожили станцию россиян "Муром-М", а заодно и 4 БМП с экипажем. Российские оккупанты разместили станцию наблюдения на линии столкновения, но ее обнаружила аэроразведка СБУ и отработала по ней из дрона. Комплекс радиоэлектронной разведки захватчики решили разместить близ линии столкновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских военных. Также наши воины "отминусовали" еще 4 вражеских БМП-2, 2 МТЛБ вместе с 16 членами экипажа и минометный расчет.

В конце мая бойцы СБУ "выключили" 3 комплекса наблюдения российских войск. Российские оккупанты использовали комплексы наблюдения для круглосуточного отслеживания перемещения Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Напомним, 21 июня артиллеристы 406-й бригады уничтожили танк РФ. Они с помощью пикапа Ford привезли пушку и ликвидировали вражескую технику.