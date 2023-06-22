Поднимается черный дым: в Мелитополе прогремела серия взрывов, — Федоров (фото)

По словам мэра города, ВСУ нанесли удары по расположению российских оккупантов в Мелитополе. Местные СМИ сообщали о попытках российского ПВО сбить украинские ракеты в окрестностях города. К месту предполагаемого "прилета" направили машины скорой помощи.

В течение утра во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом в четверг 22 июня, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам мэра города, местные жители слышали сразу несколько взрывов.

"В Мелитополе громко. Местные жители слышат уже несколько взрывов. Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал", — сообщил Федоров.

По данным медиа "РИА-Мелитополь", местные жители заметили работу российской противовоздушной обороны в районе поселка Садовое Мелитопольского района. По сообщениям, российским военным не удалось сбить цель.

Кроме того, после сообщений о серии взрывов, журналисты сообщили о еще одном мощном взрыве в Мелитополе.

Позже Иван Федоров добавил, что, по сообщениям местных жителей, взрывы слышали в северной части города, а также в стороне поселка Акимовка Мелитопольского района. По его словам, несмотря на то что россияне сообщают о меткой работе ПВО, в городе поднимается черный дым, на улицах замечены машины скорой помощи.

Напомним, 22 июня оккупанты в Крыму заявили о массированном ударе по Чонгарскому мосту. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о возможном использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow.

Также 22 июня местные крымские Telegram-каналы показали кадры поврежденного Чонгарского моста. Сообщается, что обошлось без пострадавших.