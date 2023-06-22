В сети показали работу редкой САУ Zuzana 2 на передовой (видео)

Восемь таких единиц техники Украина получили от Словакии. Ее максимальная дальность поражения — 40 километров.

Словацкая самоходная артиллерийская установка (САУ) Zuzana 2 калибра 155 мм отработала по позициям российских оккупантов. Соответствующее видео 22 июня в соцсетях опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Еще в январе 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине восьмой установки. Параллельно Германия объявила, что при сотрудничестве с Данией и Норвегией передаст Украине еще 16 САУ Zuzana 2", — отметил он.

Бутусов подчеркнул, что Zuzana 2 — довольно редкая техника на вооружении Вооруженных сил Украины.

Как писал Фокус, Zuzana 2 Howitzer — это модернизированная версия предыдущей Zuzana. Установка может стрелять на максимальную дальность до 40 километров, а башня ее гаубицы способна поворачиваться на 360 градусов. Эта техника требует трех бойцов экипажа и позволяет вести огонь в режиме MRSI, то есть во вражескую цель могут попасть одновременно несколько снарядов.

Напомним, в мае прошлого года глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передаст ВСУ восемь САУ Zuzana 2. Украинские воины прошли подготовку для освоения этих установок.

В августе 2022 года Ярослав Надь подтвердил предоставление Украине первых четырех артустановок Zuzana 2. Он заявил, что "Словакия помогает защитить невинные украинские жизни".