Формула мира Зеленского и будущее в НАТО: ПАСЕ приняла резолюцию о будущем Украины

Представители ассамблеи ПАСЕ намерены призвать к ответственности наемников ЧВК "Вагнер" и подразделения Кадырова. В резолюции решительно осудили варварство "путинской военной машины" и угрозы РФ ядерной войной.

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала украинскую "формулу мира" президента Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО, а также приняла резолюцию о политических последствиях войны России против Украины. Об этом в четверг, 22 июня сообщила член делегации Украины в ПАСЕ Евгения Кравчук в своем Facebook.

По информации Кравчук, резолюция ПАСЕ относительно Политических последствий агрессии РФ против Украины была принята 80 голосами.

Резолюцию поддержали 80 парламентариев Фото: Facebook

В подготовленном коллегами из Политического комитета ПАСЕ документе Ассамблея:

призывает государства-члены Совета Европы, которые также являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО;

поддерживает формулу мира президента Украины Владимира Зеленского и приветствует создание "Реестра ущерба", причиненного агрессией России;

подтверждает, что российское руководство безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию ЗАЭС с целью шантажа вопреки Конвенции о ядерной безопасности и режиму гарантий МАГАТЭ, членом которого в том числе является и страна-агрессор;

осуждает разрушение дамбы Каховской ГЭС 6 июня, что подтверждает "варварство путинской военной машины", а также является военным преступлением и экоцидом;

будет продолжать прилагать усилия по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии РФ, а также для усиления санкционного давления и международной изоляции государства-агрессора;

отмечает, что международная ответственность должна распространяться на все частные военные компании, "марионеток" и союзников РФ, совершающих преступления на территории Украины, включая группу наемников ЧВК "Вагнер" и вооруженные силы лидера Чечни Рамзана Кадырова;

призывает создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.

Позиция ПАСЕ по отношению к военной агрессии РФ в Украине

15 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, парламентская ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов одобрила решение об исключении России из состава Совета Европы.

В октябре 2022 года ПАСЕ приняла резолюцию под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой РФ была названа "террористическим режимом".

В ноябре прошлого года президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс предупредил лидеров Кремля о неминуемом наказании, которое последует за военными преступлениями Российской Федерации.

27 апреля 2023 года ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина и признала лидера Беларуси Александра Лукашенко виновным в геноциде украинцев.