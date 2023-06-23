2 погибших, 5 раненых: ВС РФ обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне, — ОВА (фото)

На месте скончался 55-летний мужчина, а 43-летний сотрудник предприятия умер в больнице. Доктора за него боролись, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В пятницу, 23 июня, войска РФ обстреляли коммунальное транспортное предприятие на территории Херсона. Очередная атака оккупантов унесла жизни двух человек, есть и раненые. Об этом сообщил руководитель военной администрации области Александр Прокудин в Telegram-канале.

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — написал Прокудин.

По его словам, 55-летний сотрудник предприятия погиб на месте. Пять других пострадавших госпитализированы.

Позже стало известно, что в больнице скончался еще один раненый — 43-летний мужчина, работавший на предприятии, доктора боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня Последствия обстрела Херсона 23 июня

Напомним, что в украинской разведке назвали приоритетные цели российских обстрелов. Замглавы ГУР Вадим Скибицкий пояснил, что после осенне-зимней кампании ракетный потенциал ВС РФ значительно поубавился — теперь они экономят снаряды. Однако производство продолжается, хотя и действуют санкции Запада.

Также сообщалось, что в ВСУ рассказали о подробностях ночного обстрела Украины. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ночной обстрел был не таким масштабный, как некоторые из предыдущих. ВС РФ применяли дроны-камикадзе Shahed, а ракеты запускались с самолетов Ту-22МЗ. Более того, пуски ракет фиксирвоались из акватории Азовского моря, предположительно, были и ракеты воздушного базирования, запускавшиеся с истребителей МиГ-31.

Накануне, 22 июня, российские войска обстреляли ракетами и дронами Донецкую область. Среди прочих, ракетному удару подвергся и город Покровск.

Один из жителей рассказал, что спасся, возможно, благодаря тому, что во время обстрела находился в ванной комнате. Ударная волна выбила стекла в доме, которыми усеян пол. Его гараж и автомобиль полностью уничтожены.