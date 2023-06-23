2 погибших, 5 раненых: ВС РФ обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне, — ОВА (фото)
На месте скончался 55-летний мужчина, а 43-летний сотрудник предприятия умер в больнице. Доктора за него боролись, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.
В пятницу, 23 июня, войска РФ обстреляли коммунальное транспортное предприятие на территории Херсона. Очередная атака оккупантов унесла жизни двух человек, есть и раненые. Об этом сообщил руководитель военной администрации области Александр Прокудин в Telegram-канале.
"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города", — написал Прокудин.
По его словам, 55-летний сотрудник предприятия погиб на месте. Пять других пострадавших госпитализированы.
Позже стало известно, что в больнице скончался еще один раненый — 43-летний мужчина, работавший на предприятии, доктора боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Напомним, что в украинской разведке назвали приоритетные цели российских обстрелов. Замглавы ГУР Вадим Скибицкий пояснил, что после осенне-зимней кампании ракетный потенциал ВС РФ значительно поубавился — теперь они экономят снаряды. Однако производство продолжается, хотя и действуют санкции Запада.
Также сообщалось, что в ВСУ рассказали о подробностях ночного обстрела Украины. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ночной обстрел был не таким масштабный, как некоторые из предыдущих. ВС РФ применяли дроны-камикадзе Shahed, а ракеты запускались с самолетов Ту-22МЗ. Более того, пуски ракет фиксирвоались из акватории Азовского моря, предположительно, были и ракеты воздушного базирования, запускавшиеся с истребителей МиГ-31.
Накануне, 22 июня, российские войска обстреляли ракетами и дронами Донецкую область. Среди прочих, ракетному удару подвергся и город Покровск.
Один из жителей рассказал, что спасся, возможно, благодаря тому, что во время обстрела находился в ванной комнате. Ударная волна выбила стекла в доме, которыми усеян пол. Его гараж и автомобиль полностью уничтожены.