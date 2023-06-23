"Цинично и позорно": Зеленский оценил состояние бомбоубежищ в большинстве городов Украины

По информации президента, сейчас по всей стране направлено более 400 исков о возвращении помещений укрытий, незаконно выведенных из собственности громад.

После заседания Совета безопасности и обороны Украины, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения после рассмотрения состояния бомбоубежищ в стране. Об этом в пятницу, 23 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

"Министры Клименко и Камышин представили первые сводные итоги проверки укрытий в регионах нашего государства. Клименко по всему государству, Камышин — по Киеву. В целом сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах, городах, которые враг терроризирует наиболее интенсивно", — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Результаты отчетов, которые предоставили лидеру Украины на заседании, по его словам, оказались неутешительными. Он отметил, что состояния убежищ в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепре, Конотопе, Белой Церкви и многих других городах оказалось неутешительным.

"Особенно цинична и позорна ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут. Доступные и надежные укрытия по всей стране должны быть и будут приоритетом для руководителей всех уровней", — отметил он.

По словам президента, генеральный прокурор Украины проинформировал СНБО об исковой работе органов прокуратуры для возвращения помещений укрытий, незаконно выведенных из собственности громад.

"На сегодняшний день уже более 400 таких исков по стране. Работа продолжается", — подчеркнул президент.

Проблемы с бомбоубежищами в Украине

Во время российского обстрела 1 июня одно из убежищ в Деснянском районе Киева оказалось закрытым. В момент, когда киевляне находились около укрытия, случился прилет, в результате чего погибли трое людей, в том числе ребенок. На следующий день Владимир Зеленский отреагировал на жалобы жителей Киева на закрытые бомбоубежища. По словам президента, халатность в вопросах доступности укрытий во время обстрелов невозможно перекрыть "какими-то оправданиями".

9 июня стало известно, что в Киеве после проверки 91% всех укрытий оказалось, что для использования пригодны лишь две трети.

Также, на днях стало известно, что в укрытие одной из школ в Днепровском районе Киева за выделенные государством деньги закупили электросковородку, которая стоит 720 тысяч гривен.