Бунт Пригожина: Путин отдал приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж

Глава Кремля оценил действия Пригожина и его наемников как удар в спину, из-за которого Россия может погрузиться в хаос и потерпеть поражение в войне.

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным заявлением в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". Глава Кремля назвал действия российского бизнесмена Евгения Пригожина предательством родины в военное время, а действия ЧВК "Вагнер" классифицировал как вооруженным мятеж.

Путин заявил, что сейчас должны быть отброшены в сторону всевозможные распри, которыми "пользуются внешние враги", чтобы подорвать Россию изнутри.

"Поэтому действия, которые раскалывают наше единство — это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", — заявил глава Кремля.

Он пообещал защитить Россию от внутреннего предательства и измены, которые имеют место в силу непомерных амбиций и личных интересов.

В то же время тех "вагнеровцев", которые воевали на Донбассе, в том числе в Соледаре и Бахмуте, Путин назвал героями. А те, которые организовали и участвуют в мятеже, по словам президента РФ, их предали и сейчас толкают страну в анархию и братоубийство, а также к поражению в войне и капитуляции.

"Все кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь шантажа и террористических методов понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом и перед нашим народом", — подчеркнул Путин, добавив, что силовые ведомства страны уже получили соответствующее распоряжения.

Напомним, после того, как бойцы ЧВК "Вагнер" фактически взяли под контроль Ростов-на-Дону, часть личного состава и техника наемников беспрепятственно прошла часть Воронеж и направилась в сторону Москвы.

Позже стало известно, что "вагнеровцы" захватили контроль над всеми военными объектами в Воронеже. 24 июня в сети появились фотографии российских военнослужащих, которые якобы сдались без боя в Воронежской области.