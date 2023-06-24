"Просто полный хаос": Зеленский высказался о событиях в РФ и обратился к россиянам (видео)

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, чем дольше Владимир Путин будет оставаться у власти, тем больше потеряет Россия и все, кто с ней связан.

Российское руководство не контролирует ситуацию в собственной стране, а сам президент Владимир Путин вынужден прятаться. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении.

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие некой предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", – сказал он.

Глава государства отметил, что Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил и безопасность ее восточного фланга держится только на нашей обороне.

"Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией", – заявил Зеленский.

Он добавил, что украинцы будут защищать свою страну и свободу. Украинцы не будут молчать и бездействовать. И победа в войне придет однозначно, потому что украинцы умеют побеждать.

"А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле – тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф", – обратился к россиянам украинский лидер.

Напомним, на фоне военного мятежа главаря наемников Евгения Пригожина американские СМИ писали, что президент России Владимир Путин рискует потерять власть и следующие 24 часа имеют решающее значение.

Однако вечером глава ЧВК "Вагнер" заявил, что колонны российских наемников передумали ехать на Москву, чтобы не проливать кровь россиян. Пресс-служба Александра Лукашенко утверждает, что это произошло благодаря проведенным им переговорам.