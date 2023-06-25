Лукашенко и Медведчук помогали Пригожину в мятеже, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО уверен, что военный мятеж в России запустил необратимый процесс ее уничтожения. По его мнению, Александр Лукашенко был сообщником Евгения Пригожина.

В РФ должен был произойти переворот, и Украина предупреждала о такой вероятности партнеров. Об этом 24 июня в комментарии NV заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Смотрите, то, что в России рано или поздно должно было бы произойти ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению — ред.), нам это было понятно. Более того, мы доказывали это нашим друзьям, нашим партнерам. Они почему-то в это не верили. Они считали, что Россия — это устойчивое государство, и Путин контролирует все процессы, которые есть на этой территории", — сказал он.

Секретарь СНБО убежден, что глава ЧВК "Вагнер" имеет сообщников на территории РФ и своей попыткой дойти до Москвы заложил почву для развала страны-агрессорки.

"Как показывает жизнь, как показывает наш опыт, на России все заканчивается так называемым ГКЧП. Я хочу сказать, что Пригожин не один — там есть сообщники, есть помощники, они находятся как на территории Москвы, так и на других территориях. Имейте в виду, что это начало конца России", — подчеркнул он.

Отдельно секретарь СНБО отметил, что военная техника ЧВК "Вагнер" во время рейда бесплатно обслуживалась на АЗС, принадлежащих экс-нардепу Виктору Медведчуку. В этом контексте Данилов считает, что обвиняемый в госизмене политик помогал Евгению Пригожину в осуществлении мятежа против действующей власти.

"Чтобы вы понимали, сейчас заправляется вся техника, которая идет пригожинская, она бесплатно заправляется на этих комплексах, которые принадлежат Медведчуку, здороваются, питаются и двигаются дальше по тому плану, который у них сейчас есть", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов в эфире телемарафона высказал предположение, кто еще мог бы быть сообщником Пригожина. По словам чиновника, глава "вагнеровцев" не самостоятельно принимал решение о попытке госпереворота и захвата российских городов. По мнению секретаря СНБО, Пригожин мог иметь сообщников даже в Кремле.

Еще одним вероятным сообщником руководителя вражеской ЧВК Данилов считает Александра Лукашенко, которого назвал "хитрым и беспринципным". Он подчеркнул, что пока еще неизвестно, как белорусский политик будет вести себя дальше.

"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — заявил секретарь СНБО.

Напомним, в отчете ISW от 24 июня говорится, что Лукашенко выгодна роль "миротворца" в мятеже Пригожина. Предположения о "постановке" попытки переворота аналитики отвергли как абсурдные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился деталями достигнутых договоренностей с Пригожиным. В частности, глава ЧВК "Вагнер" поедет в Беларусь, а уголовное дело против него будет прекращено.