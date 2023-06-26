В ISW рассказали, как военный мятеж Пригожина повлиял на фронт в Украине

По мнению американских аналитиков, некоторые российские силы использовали восстание как риторический прием, чтобы наперед оправдать любые успехи Украины.

Попытка Евгения Пригожина совершить государственный переворот в Российской Федерации не оказала существенного влияния на способность вооруженных сил РФ вести боевые действия в Украине. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 июня.

Как отмечают аналитики, по данным украинских и российских источников, бои в Украине во время восстания в РФ велись в обычном режиме по всей лини боестолкновения. При этом ВС РФ совершили относительно больше попыток атаковать украинские силы на Бахмутском направлении.

"Некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как риторический прием, чтобы заблаговременно оправдать российские силы от любых успехов Украины, достигнутых 24 и 25 июня", — констатировали эксперты.

В отчете также говорится, основатель ЧВК "Вагнер", вероятно, рассчитывал на военную поддержку своего мятежа, однако так и не смог ею заручиться. Аналитики предполагают, что Евгений Пригожин решился на переговоры, так как на момент приближения "вагнеровцев" к Москве количество его союзников все еще было недостаточным.

"Действия ЧВК "Вагнер" в отношении Москвы, вероятно, основывались на предположении, что военная поддержка укрепит силы и возможности повстанцев", — заключили аналитики.

Напомним, что в сети появились новые данные о потерях ЧВК "Вагнер" в ходе попытки государственного переворота в РФ. Аналитики Oryx насчитали шесть единиц военной техники. При этом "вагнеровцы" захватили бронеавтомобиль и грузовик ВС РФ.

Мы также сообщали, что Евгений Пригожин охарактеризовал результат своего неудавшегося военного восстания в России, как "нормальный". По его словам, последние события в РФ "всех взбодрили".

Еще мы писали о том, что после почти двухдневного молчания Маргарита Симоньян заявила, что решение отпустить в Беларусь Евгения Пригожина, на которого заведено уголовное дело, было оправданным, так как юридические нормы — это "не заповеди Христовы".