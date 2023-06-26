76% американцев считают победу Украины важной для США, — опрос

Абсолютное большинство американцев поддерживает предоставление Киеву военной помощи. Как отмечает политический директор Института Рейгана Рэйчел Хофф, в США нет усталости от Украины.

Президентский фонд и Институт Рональда Рейгана обнародовали результаты соцопроса американских граждан относительно внешней политики. Об этом сообщает Defense News.

Первый летний опрос выявил постоянную поддержку населением роли Соединенных Штатов, как ведущей страны в мире, а также отсутствие поддержки по сокращению расходов на оборону. Всего в соцопросе приняли участие 1254 человека онлайн и по телефону. 76% респондентов ответили, что победа Украины является важной для Соединенных Штатов. Среди сторонников демократов уровень поддержки составил 86%. Среди республиканцев показатель немного ниже — 71%,

Кроме этого 59% американцев поддерживают предоставление Украине военной помощи из США, против нею выступают 30%. Показатель несколько увеличился, потому что в ноябре 2022 года только 57% респондентов поддерживали военную помощь Киеву, а против было 33%. Противники поддержки считают, что Штатам надо сосредоточиться на собственных проблемах.

"Опрос не указывает на то, что существует какая-то усталость от Украины. Уровень поддержки отправки военной помощи Украине не снижается. Это осталось последовательным", — заявила политический директор Института Рейгана Рэйчел Хофф.

Среди сторонников поставки военной помощи 37% людей сказали, что самым важным является противостояние российской агрессии в Украине, чтобы сдержать Кремль от вторжения в другие соседние страны. Еще 30% назвали самым важным сам факт помощи странам в защите суверенитета других наций и свободу народов.

Напомним, 26 июня спецназовец из США Дэвид Брамлетт заявил, что украинские военные "чертовски эффективны".

24 июня в США отреагировали на военной переворот Евгения Пригожина в РФ. Они знали о намерениях еще в первой половине месяца.