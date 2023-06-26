"Прошу воспринимать как мнение": Гиркин предлагает повесить Пригожина и расстрелять "вагнеровцев"

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" уверяет, что "повар Путина" должен понести ответственность за уничтоженную авиацию и убийства российских военнослужащих.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен быть казнен после провальной попытки военного переворота в РФ. Подобное мнение в своем Telegram-канале высказал экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР", бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Террорист никак не может успокоиться из-за военного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. После критики его действий и недовольства его походом на Москву, экс-офицер ФСБ предложил казнить мятежника через повешение.

"Прошу воспринимать как мнение. Например, я не считаю, что все командиры и бойцы "Вагнера" заслуживают расстрела. Но повесить "Повара" за мятеж и убийство наших офицеров просто необходимо для сохранения России, как государства", — отметил Гиркин.

В Госдуме РФ пошли дальше и предлагают Пригожину покончить с собой самостоятельно. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, сообщает RTVI. По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" обязательно будут отвечать за сбитую авиацию и погибших солдат Министерства обороны.

"Сто процентов понесут [ответственность]. Есть закон Российской Федерации. Погибли наши военнослужащие, погибли от ударов конкретных лиц. Кто давал команду, кто пускал ракету? Поэтому как бы там ни было, кто бы куда ни убежал и кто бы ни находился, я считаю, что Следственный комитет разберется досконально с этим вопросом и примет решение", — сказал Гурулев.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что претензий к "вагнеровцам" нет. Его слова Андрей Гурулев оставил без комментариев: "Он мой начальник, это некорректно с моей стороны".

Сам Пригожин признал, что борт по ошибке сбил "дурак-попрыгун", и пообещал выплатить компенсацию семьям погибших. Общее количество жертв действий "вагнеровцев" оценивают от 15 до 20 бойцов ВС РФ. Данных о погибших бойцах ЧВК нет.

Напомним, что ранее Гиркин обвинял Пригожина в ликвидации 6 боевых вертолетов и 1 самолета воздушно-космических сил РФ и что основателю ЧВК "Вагнер" угрожали, поскольку он внезапно передумал идти на Москву.

Также ранее Гиркин предложил президенту РФ Владимиру Путину покинуть пост президента, потому что тот не способен управлять государством в условиях мятежа и отвечать перед народом.