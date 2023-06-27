"В скором времени": у Зеленского анонсировали теневой транзит власти в России (видео)

Согласно заявлению советника главы ОП Михаила Подоляка, президент РФ Владимир Путин будет оставаться на должности номинально, а истинное руководство будет осуществляться секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

После вооруженного мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина президент России Владимир Путин потерял власть, поэтому в скором времени страной могут руководить другие фигуры. Об этом 25 июня рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью радио NV.

Комментируя события попытки военного переворота, Подоляк отметил, что модераторы мятежа получили то, ради чего все затевалось.

"Посмотрим в ближайшие дни. Возможно, мы будем видеть такой теневой транзит власти. То есть Путин будет номинальным человеком", — отметил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что в дальнейшем Путин будет руководить Россией лишь на бумаге, став номинальным президентом.

"Например, допустим, тот же Патрушев уже будет более действенным лицом, скажем так, не просто теневым президентом, а даже больше что-то будет и так далее. Посмотрим. Вы знаете, я немножко иначе на эту всю ситуацию смотрю. Я считаю, что вообще это положительно", — отметил Подоляк.

Напомним, 26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением, в котором прокомментировал события военного мятежа. Глава Кремля обратился к "вагнеровцам" и предложил им подписать контракты с Минобороны России.

26 июня, сообщалось, что Евгений Пригожин впервые прокомментировал неудавшийся военный мятеж в России. Глава ЧВК "Вагнер" предоставил новые детали произошедшего инцидента и ответил на ранее неразрешенные вопросы.

26 июня также стало известно о возобновлении работы вербовочных центров ЧВК "Вагнер" в российских городах, несмотря на то, что после мятежа в субботу была уничтожена вся символика, связанная с "вагнеровцами".

Ранее, 25 июня, Дмитрий Песков, спикер президента РФ, объявил о прекращении уголовного преследования в отношении Евгения Пригожина. Он также заявил, что члены частной военной компании "Вагнер" не будут подвергаться преследованиям.