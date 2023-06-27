Украинская САУ "Богдана" засветилась на вооружении бригады имени Ивана Богуна (фото)

Самоходная артустановка имеет натовский 155-мм калибр. Ранее главнокомандующий Валерий Залужный говорил, что "Богдана" сыграла важную роль при освобождении острова Змеиный.

Украинская 155-мм самоходная артустановка "Богдана" находится на вооружении 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. Об этом сообщает пресс-служба военных.

В украинской армии есть два типа САУ "Богдана", которые отличаются между собой шасси и техническими обновлениями. В Defense Express обращают внимание, что военные показали именно версию артустановки на шасси КрАЗ. Известно, что она изготовлена еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако не исключено, что это уже серийный образец обновленной "Богданы". В начале года министр обороны Алексей Резников заявлял, что в Украине начнется серийное производство "Богданы".

Разница между образцами еще и в том, что шасси от, вероятно, компании "Украинской бронетехники" имеет как минимум другую конфигурацию кабины. Недавно ее показали во время испытаний и стрельбы американским высокоточным боеприпасом Excalibur.

Масса обновленной САУ "Богдана" должна составлять 28 тонн с боекомплектом до 20 снарядов. Экипаж будет состоять из 5 бойцов, а наводиться на цель установка будет автоматически через компьютеризированную систему наведения и сопровождения цели.

Напомним, 4 мая в сети показали, как выглядит производство САУ "Богдана" на новом шасси.

22 февраля на выставке вооружений показали обновленную САУ "Богдана".