"Слушай, Саша, бесполезно": Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным во время мятежа в РФ (видео)

По словам Александра Лукашенко, во время восстания ЧВК "Вагнер" ему лично позвонил президент РФ. После этого белорусский политик сделал вывод, что "принято жестокое решение — мочить".

Александр Лукашенко рассказал о том, как с ним связался Владимир Путин во время попытки Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Об этом стало известно из выступления белорусского политика перед военными, силовиками и журналистами 27 июня.

Как вспоминает Лукашенко, в субботу утром ему доложили, что Путин хочет с ним поговорить. По словам политика, российский президент в подробностях рассказал ему о событиях, которые на тот момент разворачивались в РФ.

"Я также понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно", — заявил Лукашенко.

По словам политика, Путин якобы заявил, что Пригожин не берет трубку и не идет на диалог. Лукашенко также утверждает, что заявил о своем намерении связаться с основателем ЧВК "Вагнер", после чего Путин посоветовал ему обратиться в ФСБ.

"Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом", — сказал Александр Лукашенко.

Во время своего выступления Александр Лукашенко также отметил, что переброска ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси может пойти стране на пользу. По его словам, "вагнеровцы" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ повысить свои навыки.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что угроза нового глобального конфликта никогда не была такой близкой, как сегодня, а Беларусь в очередной раз пытаются подорвать, дезориентировать людей и раскачать ситуацию и "под этот шум насадить свои правила".