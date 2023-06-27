Пригожин планировал "купить" оружие НАТО: заказывал истребитель F-35 в разговоре с Politico

По информации журналистов, Пригожин незадолго до июньского мятежа искал способ купить истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35.

Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнер" и бывший соратник российского президента Путина, имел список военного снаряжения, которое он хотел бы приобрести. Об этом россиянин рассказал в аудио-комментарии, который 19 июня предоставил американскому изданию Politico.

Журналист Дуглас Басвин из Politico попытался пообщаться с "полководцем" относительно российской снайперской винтовки Orsis T-5000, патроны для которой якобы покупались у американских компаний.

Пригожин проигнорировал вопрос издания. Зато заявил, что имеет для американцев особый заказ: хотел бы получить истребитель Lockheed Martin F-35. Мужчина намекнул, что в сделке может помочь Виктор Бут: "Я уже с ним общался — он готов взять на себя все поставки".

Бут — гражданин РФ, которого в США осудили на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием. В частности, он был причастен к поставкам оружия странам Африки, при этом использовал целую армаду самолетов. В декабре 2022 года преступника обменяли на американскую бейсболистку Бритни Грейнер, задержанную в Москве 17 февраля 2022 года.

Глава ЧВК "Вагнер" продумал логистику получения истребителя: привлечет определенные контакты Виктора Бута и получит самолет F-35 через Новую Зеландию с возможностью дозаправки на Гавайях.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — истребитель 5-го поколения, который используют вооруженные силы США и Великобритании. Стоимость единицы — от 83 до 108 млн долл.

Издание отметило, что комментарий Пригожина был похож на шутку и иронию. Тогда как во многих предыдущих обращениях слушатели отмечали ненормативную лексику, которую он использует.

В итоге Пригожин так и не ответил, как он покупает патроны для российских винтовок. Лишь отметил, что дефицита патронов у него нет — он их получает прямо на поле боя.

После этого россиянин перечислил, какое оружие хотел бы получить:

стрелковое оружие марок AR15, M4S, M16s;

снайперские винтовки Remington 700s — 2-3 тыс. шт;

пулеметы марок M1919, M60, M240s;

гранатометы — количество не назвал, но отметил, что имеет 2,5 млн гранат для M320s, MK19s, XM25s.

На прощание, отмечает издание Politico, россиянин пообещал подарить журналисту персональную снайперскую винтовку.

Напоминаем, 24-25 июня Евгений Пригожин совершил мятеж против российского генералитета: объявил"Марш справедливости" и двинулся на Москву.

"Марш" длился недолго — уже 26 июня стало известно о договоренностях, на которые пошел владелец ЧВК "Вагнер": он отказывается от идеи сместить Шойгу, министра обороны РФ, едет в Беларусь, а его наемники решают — отправляются вместе с ним или остаются в армии РФ.

Незадолго до неудачного мятежа подразделения "вагнеровцев" участвовали в боевых действиях на востоке Украины: в частности, оккупировали Бахмут в Донецкой области.