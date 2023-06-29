ЧВК "Вагнер" больше не будет воевать в Украине: Буданов оценил результат мятежа в РФ

Глава украинской разведки отметил, что из всех подразделений России ЧВК "Вагнер" показала самую высокую эффективность. По его словам, "вагнеровцы" умели добиваться успеха любой ценой.

Российская частная военная компания "Вагнер" больше не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию "Украинская правда" 29 июня.

Как отмечает глава украинской разведки, попытка Евгения Пригожина совершить военный переворот в РФ скомпрометировала российское руководство. По его словам, миф о непоколебимости режима страны-агрессора был развенчан.

Кирилл Буданов также указал на то, что в результате провалившегося восстания ЧВК "Вагнер" военно-космические силы России понесли потери. Кроме того, по словам начальника ГУР, вооруженное формирование Евгения Пригожина больше не будет воевать в Украине.

"ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, что 29 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за то, что он не смог закончить военный мятеж в РФ, что привело к практически полной ликвидации его бизнеса.

Мы также сообщали, что по данным Financial Times от 29 июня, генерал российской армии Сергей Суровикин был задержан, поскольку Кремль расправляется со сторонниками Евгения Пригожина, который устроил на прошлой неделе военный мятеж в РФ.

Ранее, 27 июня, мы писали, что по информации саудовского телеканала, военная полиция Российской Федерации, которая относится к Министерству обороны РФ, задержала четырех командиров ЧВК "Вагнер" в Сирии.