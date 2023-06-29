Во время обстрела Краматорска пострадала известная украинская писательница Амелина

Виктория Амелина, а также члены колумбийской делегации, с которыми она была, получили ранения. На российский обстрел отреагировал президент Колумбии, обвинив Кремль в нарушении правил ведения войны.

Украинская писательница Виктория Амелина была ранена в результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Краматорску вечером 27 июня. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила исполнительный директор Украинского ПЕН (союз писателей) Татьяна Терен на своей странице в Facebook.

Виктория находилась в Краматорске вместе с делегацией из Колумбии, в которую входили депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Все они также получили ранения в результате ракетного обстрела, о чем 27 июня сообщала служба BBC.

28 июня Президент Колумбии Густаво Петро объявил, что его страна готовится направить дипломатическую ноту протеста в Россию в связи с атакой на Краматорск. Он отметил, что Россия нарушила правила ведения войны, атакуя трех беззащитных колумбийцев.

Перед поездкой в Краматорск, Амелина приняла участие в дискуссии "Поддержка Украины в Латинской Америке" на Международном фестивале "Книжный арсенал" в Киеве.

В настоящее время Виктория Амелина находится в больнице, окруженная профессиональными врачами, родственниками и друзьями. Татьяна Терен подчеркнула, что у нее есть все необходимое, и дополнительные средства не требуются.

Как сообщает "Детектор Медиа", Виктория Амелина – известная писательница и общественный деятель, является членом Украинского ПЕН. Она также является основательницей литературного фестиваля в поселке Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

В этом году Амелина присоединилась к команде Truth Hounds, организации, занимающейся документированием военных преступлений России и защитой прав человека в Украине и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Обстрел Краматорска 27 июня

27 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о ракетном ударе ВС РФ по Донецкой области. Павел Кириленко, начальник Донецкой областной администрации, уточнил, что ракеты упали в районе кафе в Краматорске, где было значительное скопление людей.

По информации полиции Донецкой области, Россия атаковала город, используя две ракеты С-300. Кроме здания кафе, также пострадали частные дома.

28 июня польский фотограф Войцех Гжендински опубликовал фотографии последствий ракетного удара по Краматорску.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате вражеской атаки погибли 11 человек, среди них — три ребенка.