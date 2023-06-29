США близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS Украине, — WSJ

По данным источника, Вашингтон решил рассмотреть возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS из-за "внутренних потрясений" в Российской Федерации.

Соединенные Штаты близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Согласно сообщению издания, высокопоставленный представитель украинского оборонного сектора заявил, что в последние недели Украина заметила положительные сигналы, указывающие на изменение позиции США относительно передачи ракет ATACMS.

В свете "внутренних потрясений" в Российской Федерации, чиновники из США и Европы, как отмечается, выразили мнение о том, что настало время рассмотреть возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и "нажать на газ".

В частности, речь идет о несостоявшемся "мятеже" предводителя террористического ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который состоялся на минувших выходных.

Совет национальной безопасности Белого дома и Пентагон не ответили на запрос WSJ о комментарии.

Напомним, в феврале 2023 года, СМИ сообщали, что США не могут передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их дефицита. По информации журналистов, в Вашингтоне предупредили украинских коллег, что у них нет лишних армейских тактических ракетных систем.

В начале мая министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что Соединенные Штаты не передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в мире их немного, а также потому что в Белом доме опасаются, что ВСУ могут нанести удар по территории России.

В начале июня американские конгрессмены внесли в парламент резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдена начать поставки дальнобойных ракет ATACMS в Украину.