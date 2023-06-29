Допрашивали несколько дней: СМИ выяснили, что сейчас происходит с Суровикиным

По данным журналистов, главкома ВКС РФ держат в "одном месте", но не в тюрьме. При этом следователи относятся к нему с осторожностью, чтобы не спровоцировать лояльных ему военных.

Представители военной прокуратуры Российской Федерации допросили командующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина. Об этом пишет издание Bloomberg 29 июня, ссылаясь на осведомленный источник.

Сообщатся, что российского военачальника несколько дней допрашивали по поводу военного мятежа, начатого Евгением Пригожиным.

Источник также сообщил журналистам, что Сергея Суровикина сейчас удерживают в "одном месте", уточнив что речь не идет о тюрьме. По словам информатора, следователи осторожно относятся к генералу, так как опасаются конфликта с лояльными ему военнослужащими.

В публикации говорится, что Евгений Пригожин ранее положительно высказывался в сторону главы ВКС РФ, в то же время критикуя других представителей Минобороны России.

Задержание Суровикина: что известно

Как отмечают журналисты, в последний раз Сергей Суровикин давал о себе знать на видео, в котором призывал ЧВК "Вагнер" прекратить восстание.

По данным The Moscow Times от 28 июня, источник в Минобороны РФ подтвердил арест Сергея Суровикина. Журналисты полагают, что глава ВКС РФ выбрал сторону Евгения Пригожина во время мятежа.

Арест Сергея Суровикина также подтвердили в издании Financial Times. По их данным, он был задержан, поскольку Кремль расправляется со сторонниками Евгения Пригожина, который устроил на прошлой неделе военный мятеж в РФ.

При этом дочь Сергея Суровикина заявила 29 июня, что главнокомандующий Военно-космических сил России находится на рабочем месте, а никакого ареста, о котором писали СМИ, не было.