Единоразовая помощь: сколько заплатят при заключении контракта с ВСУ
В Минобороны рассказали, что выплаты не предусмотрены для тех, что подписал новый контракт во время действия старого, например, перешел из рядового состава в сержантский.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в начале полномасштабного вторжения в нашу страну российских оккупантов. В Министерстве обороны Украины разъяснили, как получить единоразовую денежную помощь в случае подписания контракта с ВСУ.
Служба по контракту: сколько платят при заключении
В ведомстве рассказали, что при подписании контракта с ВСУ единовременно выплачивается:
- 21 472 грн – для рядового состава;
- 24 156 грн – для сержантского и старшинского состава;
- 26 840 грн – для офицерского состава.
Кто может получить помощь при подписании контракта
Отмечается, что единовременная денежная выплата назначается военнослужащим, которые поступают:
- на должности рядового состава сроком три года;
- на должности сержантского и старшинского состава на три года и больше;
- на должности офицерского состава на год и более;
- на должности сержантского, старшинского и офицерского состава по окончании вуза на пять лет и более.
Чтобы получить помощь, необходимо написать рапорт на имя командира, поясняют в МО.
Кому из контрактников не выплатят помощь
Выплата денежной помощи не предусмотрена:
- для лиц рядового состава, которые во время службы по контракту подписали новый – на должность сержантского и старшинского состава;
- для лиц сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта также переоформили его уже на офицерскую должность;
- для офицеров, которые во время прохождения кадровой службы перешли на контракт.
Напомним, ранее СМИ рассказали, что передача транспортных средств на помощь армии возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и лишь в пределах лимитов изъятия автомобилей.
29 июня сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области неизвестные избили военкома, предположив, что он разносил повестки. В настоящее время он находится в больнице, получив серьезные травмы.