"Что они замышляют": у Байдена не могут определить, где сейчас Пригожин и ЧВК "Вагнер"

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, несколько истребителей "вагнеровцев" на данный момент находятся на территории Украины.

Правительство Соединенных Штатов пока не может точно определить местонахождение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Об этом пишет CNN 30 июня.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его местонахождение", — сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби

По словам Кирби, у Вашингтона нет "идеальной видимости" касательно того, куда отправились "вагнеровцы" и сам Евгений Пригожин после провалившегося мятежа в России.

"Я думаю, вы слышали, как вчера Пентагон говорил, что у них есть признаки того, что по крайней мере несколько истребителей Вагнера находятся в Украине, но неясно, сколько и что они замышляют", — добавил спикер.

Местонахождение Евгения Пригожина: что известно

По данным российского Telegram-канала "Brief" от 26 июня, Евгений Пригожин был замечен в Минске. Сообщалось, что он остановился в одном из столичных отелей после переговоров с Александром Лукашенко.

В свою очередь Александр Лукашенко 27 июня подтвердил, что Евгений Пригожин находится на территории Республики Беларусь. Белорусский политик заявил, что гарантии, которые предоставил Евгению Пригожину президент России Владимир Путин, соблюдены.

При этом Telegram-канал "Беларускі Гаюн" 27 июня сообщил, что бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, покинул аэродром Мачулищи в Беларуси и в настоящее время находится в воздушном пространстве России.

Позже, 29 июня, журналисты зафиксировали на камеру взлет вертолета, который Петербурге забирал человека, похожего на Евгения Пригожина. Летательный аппарат принадлежал компании, связанной с бизнесменом.