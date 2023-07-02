Стрелял издалека и сразу ехал в лес: 28 бригада уничтожила танк оккупантов (видео)

Танк постоянно стрелял издалека и сразу ехал в лес, чтобы не получить в ответ, но впоследствии был ликвидирован украинской артиллерией.

Бойцы 28 имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали российский танк, который постоянно атаковал украинские позиции. В Facebook подразделения сообщили подробности.

Экипаж вражеской бронетехники действовал нагло. Танк постоянно стрелял издалека и сразу пытался ехать в лес, чтобы не получить в ответ.

"Этот танк оккупантов любил "делать нервы" нашей пехоте", — рассказали украинские защитники.

Все же захватчикам длительное время так ездить не пришлось. Технику во время обстрела зафиксировали наши артиллеристы. Впоследствии и был нанесен прицельный и успешный удар.

"Этот металлолом вместе с экипажем отправились не в лес, а в ад", — говорится в заметке бойцов.

Уничтожение танков РФ в войне

Во время боевых действий регулярно уничтожаются и танки врага. Железная бригада в июне победила в бою с дронами и артиллерией РФ. Украинские защитники прямой наводкой уничтожили огневые позиции и наблюдательные пункты оккупантов в бывшем элеваторе.

Также 14 июня российский экипаж оставил свой танк после его уничтожения. Экипаж боевой машины не стал спасать свою технику. Российские захватчики выскочили из танка и поспешили покинуть место боевых действий.

ВСУ также 12 июня ударным дроном уничтожили танк Т-80 на Харьковщине. Работа беспилотника ударной группы "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко оказалась успешной. Бойцы подразделения атаковали вражеский танк Т-80 с экипажем с помощью дрона на Купянском направлении, после чего он вспыхнул.

Напомним, в начале июня танки 3-й отдельной штурмовой бригады пошли в наступление и успешно ликвидировали российские позиции вблизи Бахмута. Тяжелая украинская бронетехника подошла вплотную к локации, где засели захватчики, уничтожив их позиции. Танки ликвидировали ячейки россиян, которые находились в густой растительности.