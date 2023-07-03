Удар по Краматорску: после тяжелого ранения скончалась писательница Виктория Амелина

Писательница скончалась в больнице Мечникова в Днепре из-за серьезного ранения, полученного при обстреле Краматорска. Новость о смерти Виктории Амелиной обнародовали с согласия ее родных.

Украинская писательница Виктория Амелина скончалась после получения ранения в Краматорске. Об этом 2 июня сообщил PEN-клуб Украины.

"С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года. Мы сообщаем эту новость сейчас, когда о ней узнали все родные Виктории и с их согласия", — говорится в сообщениию

Виктория была серьезно ранена в результате ракетного удара по ресторану в Краматорске, нанесенного российскими оккупантами 27 июня 2023 года.

Семья планирует объявить о времени и месте прощания с Викторией в Киеве и Львове.

Чем известна Виктория Амелина

Виктория Амелина была известной украинской писательницей, выпустившей несколько книг, включая романы и детские книги. Ее произведения были переведены на несколько языков и получили признание в литературной среде. В 2021 году она стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского и основала Нью-Йоркский литературный фестиваль.

С лета 2022 года Виктория Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Виктория вместе с командой работала в качестве документалиста по военным преступлениям на освобожденных территориях на востоке, юге и севере Украины, в том числе в Капитоливке на Изюмщине, где она нашла дневник убитого российскими вооруженными силами писателя Владимира Вакуленко.

29 июня сообщалось, что во время обстрела Краматорска украинская писательница Виктория Амелина и члены колумбийской делегации были ранены. На российский обстрел тогда отреагировал президент Колумбии, обвинив Кремль в нарушении правил ведения войны.

Обстрел Краматорска 27 июня

Напомним, 27 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о ракетном ударе ВС РФ по Донецкой области. Павел Кириленко, начальник Донецкой областной администрации, уточнил, что ракеты упали в районе кафе в Краматорске, где было значительное скопление людей.

Напомним также, американский волонтер во вторник, 27 июня, стал свидетелем ракетного удара по Краматорску в ресторане, где проходил детский праздник. По его словам, он помогал переводчице из журналистской команды, которая получила тяжелое ранение.

29 июня из-под завалов в Краматорске деблокировали тело еще одного убитого российскими войсками 27 июня человека. ГСЧС завершила работы на месте разрушения, ее работникам удалось спасти семь украинцев.