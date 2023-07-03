"Серьезнейшие проблемы с безопасностью": Пригожин сделал новые заявления после мятежа в РФ

По словам основателя группы наемников, в ходе военного мятежа за сутки "вагнеровцы" прошли 780 км и оставалось в 200 км от Москвы. За это время блокировали и обезвредили все военные объекты, встретившиеся на пути.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин впервые прокомментировал свой бунт и объяснил предпосылки для "марша справедливости". Среди прочего он упомянул об ошибках, сделанных, по его словам, ВС РФ 24 февраля 2022 года. Пост опубликован в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

В результате интриг и непродуманных решений, объяснил Пригожин, его подразделение наемников должно было прекратить свое существование 1 июля. Однако никто не согласился подписывать контракты с Минобороны".

По словам Пригожина, в таком случае опытные командиры военизированного формирования "были бы буквально размазаны и пошли бы на мясо".

Те наемники ЧВК , которые решили перейти в Минобороны — перешли, но это около 1-2%, заявил Пригожин.

"Сразу отработали вертолеты"

В ходе "машра" он планировал публично передать технику Минобороны РФ в Ростове.

"Несмотря на то, что мы не проявляли агрессии, по нам был нанесен ракетный удар и сразу отработали вертолеты. Около 30 человек — бойцов ЧВК "Вагнер" — погибли, некоторые получили ранения. Это послужило триггером того, что совет командиров немедленно принял решение о том, что мы должны выдвигаться", — объяснил Пригожин.

"За время всего марша одна из колонн вышла в Ростов, другая — в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары", — отметил Пригожин.

Он сказал, что до Москвы оставалось "200 с небольшим километров". За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились на дороге.

"Прольется много крови"

Целью похода было — не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые совершили ошибки в войне с Украиной.

Пригожин объяснил, что остановились потому, что, подойдя к Москве на 200 км, провели разведку и поняли, что "прольется много крови", после этого решили, что такая демонстрация была достаточной.

"Лукашенко протянул руку"

"Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В этом время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции", – отметил основатель группы наемников.

После этого колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.

"Серьезнейшие проблемы с безопасностью" в РФ

Пригожин отметил, что этот марш показал серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей РФ, поскольку наемникам из ЧВК удалось блокировать все воинские части, встречавшиеся на пути.

"За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода, — заявил он. — Поэтому если бы действия 24 февраля выполняло подразделение по уровню обученности, собранности и готовности выполнения задач как ЧВК "Вагнер", то, возможно, "операция" длилась бы сутки".

Напомним, что в сети показали лагерь наемников Пригожина в Беларуси. Полевой лагерь снял местный житель.

Также сообщалось о возможном аресте российского генерала Сергея Суровикина, которого не было на недавнем совещании Минобороны РФ.