В рамках всеобщей мобилизации: депутатам Львовского облсовета вручили повестки (фото)

Депутат Иосиф Сытник поделился, что получил приглашение в военкомат перед сессией облсовета. Во Львовском ТЦК и СП напомнили, что в стране продолжаются мобилизационные мероприятия.

Львовские депутаты перед сессией облсовета получили повестки. О встрече с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки 4 июля рассказал в соцсетях депутат Львовского облсовета Иосиф Сытник.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОР ТЦК и СП города Львова. Депутатам вручили повестки", — написал он.

Депутатов Львовского облсовета обязали посетить военкомат Фото: Соцсети

Сколько депутатов получили повестки, пока неизвестно.

В ТЦК и СП подтвердили вручение повесток депутатам

В комментарии журналистам "Суспільне" 4 июля руководительница пресс-службы Львовского ТЦК и СП капитан Мария Левко подтвердила то, что депутаты Львовского облсовета получили повестки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что повестки были вручены в рамках мобилизационных мероприятий.

В СМИ также отметили, что в Украине до 18 августа объявлено военное положение. Продолжается всеобщая мобилизация.

Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил, что внесение данных в информационно-поисковую систему МВД "Армор" об уклоняющемся от службы призывнике является незаконным.

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП Александр Тищенко рассказал, почему военкоматы не могут отказаться от вручения повесток на улицах. Он подчеркнул, что приход в ТЦК и СП — это не автоматическая командировка в армию.