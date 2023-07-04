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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Я сам летчик": Алексей Арестович раскрыл еще один свой талант в разговоре о F-16 (видео)

Фото: facebook.com/alexey.arestovich | Бывший советник ОП рассказал, в чем сложность внедрения F-16 на поле боя

По словам бывшего советника ОП, украинские пилоты смогут полностью освоить западные истребители за три месяца, но нужно действовать комплексно. Также в разговоре про контрнаступление он поделился, что ВСУ может понадобиться еще 2-3 таких.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался об обучении украинских пилотов на западных истребителях F-16 и раскрыл свой еще один навык. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 3 июля.

По его словам, украинские военные уже отправились в западные страны, где инструкторы их будут обучать искусству полета на современных самолетах по типу F-16. На это может уйти от двух до шести месяцев, однако украинские пилоты могут справиться за 3, имея за плечами боевой опыт.

"Проблема не в том, чтобы поднять один F-16 как платформу и куда-то там побомбить. Проблема в том, что вооружение должно действовать комплексно. Я сам летчик, на маленьких самолетах летаю, но тем не менее. Переучиться подымать самолет и летать — три дня. Не в этом дело. Фишка в том, чтобы применять F-16 как многофункциональную платформу вооружения", — говорится в сообщении.

Самолетов должно быть много, чтобы часть из них отвлекала ПВО, несколько установило помехи, а остальные наносили удар, продолжил Алексей Арестович.

Отдельно бывший советник ОП заговорил о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, их может быть несколько, однако совершенно не факт, что Запад решит вновь выделить такое количество оружия Украине.

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"Нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание… два-три контрнаступления… А теперь возникает вопрос — а дадут ли нам на второе-третье контрнаступление, что дадут и когда?" — заявил Арестович.

Кроме того, это время россияне могут использовать в собственных целях и подготовить более сильную линию обороны, а это крайне невыгодно для ВСУ.

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Напомним, 23 июня Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы создать ядерное оружие в короткие сроки. Для этого нужно получить обогащенный уран.